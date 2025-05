Home Tech ChatGPT staje się coraz mądrzejszy i jednocześnie coraz głupszy? Rosną możliwości i halucynacje

Najnowsze modele językowe OpenAI, a więc GPT o3 i o4-mini, wykazują znacząco wyższy wskaźnik halucynacji (generowania fałszywych lub zmyślonych informacji) w porównaniu do swoich poprzedników. Sugeruje się, że zwiększona złożoność modeli i ich zdolność do “rozumowania” krok po kroku może paradoksalnie prowadzić do częstszych i bardziej przekonujących nieścisłości. Wysokie wskaźniki błędów budzą z kolei poważne obawy dotyczące niezawodności AI w rzeczywistych zastosowaniach, zwłaszcza gdy systemy te są wdrażane w kluczowych sektorach, takich jak prawo, edukacja czy opieka zdrowotna.