Chery nokautuje zapowiedziami gwarancji. A podobno chińskiego auta nie naprawisz

Chińskie auta? A gdzie to naprawisz? Chery mówi – to patrz teraz

Przez lata stereotypy na temat chińskiej motoryzacji radośnie rosły w kraju nad Wisłą. Tymczasem kolejne posunięcia chińskich marek powodują, że niedowiarkom rosną oczy. Zapowiedzi marki Chery tuż przed debiutem w Polsce idą jeszcze dalej.

Producent pochwalił się, jak będą wyglądać poszczególne warunki gwarancji, które obejmą m.in. nadchodzące modele Tiggo 7 oraz Tiggo 8. Wygląda to następująco:

podstawowa gwarancja na okres 7 lat lub 150 000 km,

w przypadku plug-inów 8 lat lub 160 000 km dla komponentów układu elektrycznego – akumulator trakcyjny, silnik elektryczny i elektroniczny moduł sterujący,

3 lata gwarancji na lakier,

gwarancja ochrony antykorozyjnej nadwozia na 12 lat,

2-letnia gwarancja dla części zamiennych bez limitu kilometrów,

bezpłatna pomoc drogowa 24/7 przez 3 lata z opcją przedłużenia do 7 latach pod warunkiem serwisowania w autoryzowanych punktach,

zwrot kosztów transportu, zakwaterowanie na czas naprawy, odstawienie naprawionego auta do najbliższego punktu Chery,

samochód zastępczy jeśli diagnoza lub czas naprawy przekraczają 4 godziny,

własny magazyn części z wysyłką do serwisów w ciągu 24 godzin,

infolinia serwisowa czynna w dni powszechnie od 9 do 17.

Słowem – jest bogato. Jeśli zapewnienia znajdą pokrycie w rzeczywistości i to wszystko będzie działać taka sprawnie, jak zapowiada to producent, to wiele osób będzie musiało wycofać się rakiem ze słów o tym, że chińskie auta będą mieć problem z serwisem i kupowanie ich to loteria. Bo ani tego nikt nie naprawi, ani nigdzie nie znajdziemy części.

Będzie to również duży problem dla europejskich producentów, którzy będą musieli dostosować się do agresywnej polityki nowych marek. Koniec końców to dobra informacja dla klientów, którzy będą mogli liczyć na więcej dobrych i tanich ofert, bo konkurencja na rynku zacznie się zaostrzać.

Czytaj też: Chery Tiggo 8 – luksusowy 7-osobowy chiński SUV wjeżdża na polski rynek

Chery zadebiutuje w Polsce w czerwcu

Pierwsze modele Chery trafią do Polski w czerwcu. Producent wprowadzi u nas dwa modele z dwóch wariantach – Tiggo 7 oraz Tiggo 8 w wersji spalinowej oraz hybrydzie typu plug-in. Oficjalna prezentacja aut odbędzie się 30 czerwca.