Największy na świecie prom elektryczny już na wodzie. China Zorrilla zwiastuje nową erę żeglugi

W piątek, 2 maja 2025 roku, w stoczni Incat w Hobart (Tasmania) oficjalnie zwodowano statek nazwany China Zorrilla. To największy na świecie prom całkowicie elektryczny i – jak zaznacza sama firma – największy tego typu pojazd elektryczny, jaki kiedykolwiek zbudowano. Kadłub 096, jak roboczo oznaczano jednostkę, mierzy 129,68 m długości, przy szerokości 32,36 m. Przeznaczony jest do obsługi popularnej trasy pasażerskiej przez Rio de la Plata – między Buenos Aires a portem w Urugwaju – na zlecenie południowoamerykańskiego operatora Buquebus.

Początkowo statek miał być napędzany skroplonym gazem ziemnym (LNG), ale w pewnym momencie projekt przybrał bardziej ambitny obrót. Przewodniczący Buquebus, Juan Carlos López Mena, wspomina dziś słowa Roberta Clifforda, założyciela Incat:

Powiedział mi: Następny statek, który ci dostarczę, będzie w 100 proc. elektryczny. Odpowiedziałem: W takim razie to musi być ten, który dziś zamawiamy. A on dodał: Razem przejdziemy do historii.