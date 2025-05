Chiny znów zaskoczyły ekspertów wojskowych. SWS3 łączy dwa światy

Nowy system SWS3. Czy Chiny właśnie zrewolucjonizowały obronę powietrzną?

Chiny zaprezentowały system SWS3 35 mm, a więc mobilną platformę obrony powietrznej krótkiego zasięgu, która została zaprojektowana specjalnie do zwalczania niskolecących celów, takich jak drony, pociski manewrujące i amunicja precyzyjna. Ewidentnie czerpie inspirację z takich systemów jak rosyjski Pantsir-S1, niemiecki MANTIS czy amerykański M-SHORAD, jako że wszystkie te przeciwlotnicze bronie łączą działka i rakiety do obrony przed nisko lecącymi zagrożeniami. Jednak pomysł Chin powstał z wyraźnym naciskiem na zwalczanie małych bezzałogowców.

SWS3 wyróżnia się właśnie tym, że łączy podwójne działka automatyczne kalibru 35 mm z wyrzutniami rakiet ziemia–powietrze, a taki oto duet zwiększa szanse przechwycenia nawet przy ataku wielu jednoczesnych zagrożeń na różnych wysokościach i z różną prędkością. Z technicznego punktu widzenia, działa 35 mm bazują na konstrukcji Oerlikon, znanej z wysokiej szybkostrzelności i skuteczności przeciw celom powietrznym. Samo strzelanie niewielkimi pociskami we wcale nie takie duże drony, to jednak niełatwe zadanie, ale w nim akurat ma SWS3 pomóc specjalny system elektrooptyczny, który poprawia precyzję wykrywania i naprowadzania. Modułowe radary zapewniają z kolei pełne pokrycie pola obserwacji, co kluczowe dla nowoczesnych systemów obronnych.

Wspomniany zestaw uzbrojenia jest montowany na pojazdach opancerzonych 6×6 i 4×4, oferując tym samym elastyczne rozwiązanie obronne, które można szybko wdrożyć na problematyczny obszar frontu. Zwłaszcza że SWS3 oferuje wszystko, czego potrzeba systemowi przeciwlotniczemu, bo zdolności wykrywania, śledzenia i zwalczania celów, a to dzięki obecności wspomnianych modułowych radarów i elektrooptycznych systemów celowniczych. Może też działać samodzielnie lub w harmonii z innymi jednostkami obrony powietrznej, jako element większej, warstwowej architektury obronnej.

Chociaż na papierze możliwości systemu wyglądają obiecująco, to jego skuteczność będzie mogła być w pełni oceniona dopiero po wdrożeniu operacyjnym. Tylko praktyczne testy i dane z pola walki pozwolą określić jego realną wartość w ramach chińskiej architektury obronnej. Niezależnie od tego, stworzenie SWS3 przez Chiny to istotny krok w ewolucji systemów OPL krótkiego zasięgu.