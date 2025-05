Home Nauka i technika Umieścili diamentowe czujniki wewnątrz żywych komórek. Teraz wyjaśniają, co z nimi zrobią

Wsadzenie diamentu do żywej komórki nie brzmi jak coś, co jest fizycznie wykonalne, lecz naukowcy ze Stanów Zjednoczonych udowodnili, że dla nich prawie nie ma rzeczy niemożliwych. Co więcej, nie zrobili tego z chęci udowodnienia swojej racji, lecz w związku z potencjałem wykorzystania tej technologii na szereg praktycznych sposobów.