Mega wyprzedaż gier w Epic Games Store

Lista gier w promocji sklepu Epic

Lista zawiera aż 52 tytuły, w tym sporo hitów – nie zabrakło tu Cyberpunka 2077, Red Dead Redemption 1 i 2, horrorów Alan Wake 1 i 2 oraz tegorocznego hitu Kingdom Come: Deliverance 2 (tu obniżka jest niewielka, ale zawsze to coś) Link do pełnej listy znajdziecie na końcu, moją uwagę zwróciły przede wszystkim poniższe tytuły.

Lista i tak jest spora, pełny katalog gier w promocyjnych cenach znajdziecie tutaj Epic Games Store. Promocja trwa do 12 czerwca 2025 roku, a zaglądając na stronę sklepu, niejako przy okazji możecie także odebrać gry gratis – w tym tygodniu jest to Dead Island 2 oraz Happy Game, które dostępne będą do 22 maja.