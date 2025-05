Robot sprzątający Ezviz RS2 najtaniej w historii!

Krótko o robocie Ezviz RS2 – dwa w jednym

Robot sprzątający Ezviz RS2 to zaawansowane urządzenie łączące funkcje odkurzania i mopowania. Wyposażony w nowoczesną technologię nawigacji D-ToF LiDAR oraz laser 3D wspierany przez kamerę RGB z AI, robot precyzyjnie mapuje pomieszczenia i wykrywa przeszkody, by inteligentnie omijać meble i inne obiekty.

Moc ssania do 4000 Pa zapewnia efektywne zbieranie kurzu i zanieczyszczeń z różnych powierzchni, a cztery poziomy mocy umożliwiają dostosowanie siły działania do aktualnych potrzeb. Robot wykrywa dywany za pomocą ultradźwięków, automatycznie zwiększając moc. Skuteczne mopowanie jest możliwe dzięki regulacji poziomu wody oraz wysokie ciśnienie czyszczenia rzędu 10 N. Robot wyposażony jest w filtr HEPA E10, ruchomą szczotkę główną z gumy i włosia oraz dwie szczotki boczne, co zapewnia skuteczne usuwanie kurzu i zapobiega powstawaniu kołtunów.

Ezviz RS2 wyposażony został w stację dokującą, która automatycznie instaluje i demontuje nakładki mopujące, czyści je, suszy oraz uzupełnia wodę w zbiorniku robota. Stacja posiada duże zbiorniki na czystą (5,5 l) i brudną wodę (5 l), co zwiększa autonomię urządzenia.

Robot jest zasilany akumulatorem Li-ion o pojemności 5200 mAh – wystarczającym na 260 minut pracy w trybie cichego odkurzania oraz do 240 minut podczas jednoczesnego mopowania i odkurzania. Pełne ładowanie trwa około 3 godzin.

Robot komunikuje sie ze światem dzięki Wi-Fi 2,4 GHz, a sterowanie odbywa się z poziomu aplikacji EZVIZ. Możliwa jest także integracja z asystentami Google Assistant i Amazon Alexa.

Ezviz RS2 – parametry

Nawigacja i mapowanie: Technologia D-ToF LiDAR, laser 3D oraz kamera RGB z AI do wykrywania i omijania przeszkód

Funkcje sprzątania: Tryby: tylko odkurzanie, tylko mopowanie, odkurzanie przed mopowaniem, odkurzanie w trakcie mopowania Maksymalna moc ssania: 4000 Pa, 4 poziomy mocy (Cichy, Standardowy, Mocny, Super Mocny) Mopowanie: regulacja poziomu wody (niski, średni, maksymalny), ciśnienie czyszczenia 10 N, powierzchnia mopowania do 300 m²

Czas pracy i bateria: Bateria Li-ion 5200 mAh Czas pracy do 260 minut w trybie cichym odkurzania, do 240 minut w trybie cichym odkurzania i mopowania Czas ładowania około 3 godzin

Pojemności: Zbiornik na kurz: 0,4 l Zbiornik na wodę w robocie: 0,15 l Stacja dokująca: zbiornik na czystą wodę 5,5 l, na brudną wodę 5 l

Stacja dokująca: automatyczne czyszczenie mopów, automatyczne uzupełnianie wody, suszenie powietrzem, automatyczna wymiana mopów

Filtry i szczotki: Filtr HEPA E10, zmywalny Główna szczotka silikonowa z włosiem, szerokość 14,5 cm Szczotki boczne po obu stronach

Inteligentne funkcje: Wykrywanie dywanów ultradźwiękami Rozpoznawanie pomieszczeń, przeszkód, kształtów ludzi i zwierząt Sterowanie przez aplikację EZVIZ (Wi-Fi 2.4 GHz) oraz głosowe (Google Assistant, Amazon Alexa)

Wymiary i waga: Robot: 365 × 365 × 103 mm, waga 4,6 kg Stacja: 452 × 472 × 508 mm, waga 10 kg

Poziom hałasu: do 64 dB w trybie standardowym odkurzania

Zawartość opakowania: robot, stacja dokująca, zestaw mopów i szczotek, kabel zasilający, instrukcja obsługi

I czas na promocję

Skoro już napisałem chyba wszystko o tym, dlaczego warto się zainteresować Ezviz RS2, to teraz parę słów, gdzie go warto kupić – w oficjalnym sklepie Allegro robot wyceniony został na 1499 zł dla posiadaczy pakietu Smart – wg Ceneo to najniższa oferta w historii na ten model, dobre kilkaset złotych tańsza, niż w sieciach handlowych.