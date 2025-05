Nie przagap – czarny iPhone 16 Pro Max 256 GB w rewelacyjnej cenie

iPhone 16 Pro Max – nie tylko solidna dawka amazingu

Najpotężniejszy ze smartfonów Apple’a recenzował u nas Arek Dziermański i jeśli ktoś jeszcze nie wie, dlaczego to dobry smartfon, może zajrzeć do recenzji tekstowej albo przygotowanego przez niego materiału wideo. Tak się składa, iPhone 16 Pro Max to także i mój wybór, jeśli chodzi o prywatny smartfon. Co o nim mogę powiedzieć?

Stylistycznie jest to urządzenie raczej tradycyjne – widzieliśmy to już wcześniej i nie ma co tu liczyć na zaskoczenie. Wykonanie – klasa superpremium i wielka dbałość o drobiazgi, tu nawet takie detale jak krzywizny ekranu i obudowy dokładnie sobie odpowiadają, co nie zawsze można powiedzieć o konkurencji. Wydajność – topowa, procesor Apple A18 Pro zapewnia ogromny zapas mocy obliczeniowej przy zupełnie niezłej efektywności energetycznej zarówno jeśli chodzi o CPU, jak i GPU, a 16-rdzeniowa jednostka neural engine jest równie wydajna, jeśli chodzi o zastosowania AI.

Jeśli chodzi o fotografię, to aparaty w iPhone 16 Pro Max są bardzo dobre, choć chińska konkurencja potrafi tu więcej. Sprzętowo słabszą stroną jest niezbyt udany aparat ultraszerokokątny, jednak główny aparat radzi sobie bardzo dobrze, a i teleobiektyw sporo potrafi. Jeśli fotograficznie Apple miejscami ustępuje konkurencji, to pod względem filmowania wciąż nie ma sobie równych i jest to tyleż kwestia sprzętu, co wsparcia doskonałego oprogramowania systemowego i aplikacji zewnętrznych (np. Blackmagic Camera).

Nie ma sensu, bym rozwijał szerzej temat – od tego są recenzje, które załączyłem na początku. Wiadomo jednak, że największą wadą iPhone’ów była i tak zawsze cena i wspomniana niechęć do akcji promocyjnych. Tym razem jednak szykuje się okazja – od godziny 19:00 9 maja 2025 roku iPhone 16 Pro Max 256 GB Titanium Black dostępny będzie w oficjalnym sklepie Allegro w rewelacyjnej cenie 4999 zł. Taka oferta była dostępna od premiery raz, przez krótką chwilę, zatem jeśli mamy w planach zakup smartfona Apple’a i nie przeraża nas duży rozmiar, to zdecydowanie warto skorzystać z okazji.