Geely oficjalnie wchodzi do Polski. Jakich modeli można się spodziewać na początek?

Geely Auto jest wiodącym chińskim producentem samochodów, obecnym w ponad 80 krajach, ze sprzedażą przekraczającą 2,17 miliona pojazdów w 2024 roku. Firma mocno inwestuje w innowacje, zatrudniając ponad 30 tys. inżynierów. Warto wiedzieć, że jest też właścicielem Volvo (od 2010 r.) i Lotus Cars od (2017 r.). Z kolei odpowiedzialny za dystrybucję Jameel Motors ma ponad 70 lat doświadczenia w branży motoryzacyjnej i działa obecnie w ponad 10 krajach. Na początku Geely wprowadzi na rynek dwa modele:

Geely EX5 (Galaxy E5): Elektryczny SUV o długości ponad 4,6 metra i rozstawie osi 2750 mm. Bateria o pojemności około 60 kWh, silnik elektryczny o mocy 218 KM. Głównym konkurentem dla tego modelu ma być BYD Atto 3 (nieoficjalnie dostępny w Polsce). Maksymalna moc ładowania AC to 11 kW, a DC 110 kW.

SUV z hybrydą plug-in z segmentu C: Prawdopodobnie będzie to model Tugella, popularny na rynkach wschodnich. Zbudowany jest na platformie CMA (znanej z Volvo XC40) i oferowany z silnikami 1.5 i 2.0 (znanymi z XC40).

W planach są kolejne modele Geely w Polsce, w tym mały crossover Coolray (segment B), duży SUV Monjaro i Starray (odpowiednik Volvo XC60). Nieoficjalnie wiadomo, że pierwsza partia aut jest już w drodze do Polski, co może sugerować dostępność “od ręki”. Warto przypomnieć, że Polsce jest już ponad 20 chińskich firm motoryzacyjnych, a lista ta stale rośnie. W przyszłości rynek może się jednak mocno skurczyć, ograniczając się wyłącznie do najsilniejszych graczy. Liderem naszego rynku pozostaje marka MG, która regularnie znajduje się w TOP 20 wszystkich marek samochodowych w Polsce, wyprzedzając pod względem sprzedaży nawet uznane marki europejskie i japońskie.

Dynamicznie rozwijają się też marki Jaecoo, Omoda i BAIC, które wprowadzają nowe modele SUV-ów i crossoverów. BYD – światowy lider elektromobilności – systematycznie zwiększa swoją obecność i ofertę w Polsce, zwłaszcza w segmencie aut elektrycznych. Rosnącą popularnością cieszą się także marki Forthing, Leapmotor, DFSK oraz nowości, takie jak Xpeng, Dongfeng, JAC, Voyah, SWM i Zeekr, choć ich udział w rynku jest jeszcze niewielki.