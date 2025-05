Aplikacja GeForce NOW trafia na Steam Deck. Gracze będą wniebowzięci

Gracze, którzy korzystają z aplikacji Steam Deck, mogą strumieniować swoje gry – w rozdzielczości zależnej od poziomu subskrypcji – albo na samym urządzeniu, albo podłączając się do telewizora. Ponieważ wszystko uruchamia się w chmurze, można grać w gry przy ustawieniach i poziomach wydajności, które nie są możliwe natywnie na Steam Decku. A użytkownicy mogą cieszyć się nawet o 50% dłuższą żywotnością baterii podczas strumieniowego przesyłania z zestawu do gier RTX w chmurze.

Steam Deck i GeForce NOW czyli raj dla gracza

Wdrożenie GeFoce NOW na Steam Decka zbiega się z promocją, w ramach której półroczna subskrypcja Performance kosztuje 40% mniej. Trwa ona do 6 lipca i jest to idealny moment, aby wypróbować działanie GeForce NOW, czy to na Steam Deck, czy na innym urządzeniu (może być to praktycznie dowolny PC, Mac, Chromebook, SHIELD TV, smartfon czy tablet).

Ponadto usługa poszerza swoją bibliotekę w tym tygodniu o kolejne 6 gier:

Nice Day for Fishing (od 29 maja w Steam)

Cash Cleaner Simulator (Steam)

Tokyo Xtreme Racer (Steam)

The Last Spell (Steam)

Tainted Grail: The Fall of Avalon (Steam)

Torque Drift 2 (Epic Games Store)

