GeForce RTX 5080 SUPER zapowiada się nieźle. Właśnie wyciekła specyfikacja

Na platformie X została zdradzona specyfikacja nowej karty. Za wyciek odpowiada użytkownik “Kopite7kimi”, który już nieraz podawał informacje o nadchodzących produktach. Co istotne – zwykle to, co przekazuje, sprawdza się potem w rzeczywistości, można mu więc w pewnym stopniu zaufać.

GeForce RTX 5080 SUPER – 24 GB RAM to nie byle co

Kopite7kimi ujawnia, że GeForce RTX 5080 SUPER zostanie wyposażona w 24 GB pamięci VRAM (taktowanie 32 Gbps) i w pełni funkcjonalny układ GB203. Oznacza to, że zachowa pełną konfigurację rdzeni GB203 karty RTX 5080, czyli 10752 rdzeni, jednak kod SKU procesora graficznego zostanie zmieniony z GB203-400 na GB203-450, a płytka drukowana będzie miała oznaczenie PG147-SKU35.

Karta ma działać przy TBP wynoszącym ponad 400 W, co nawet przy 400 W byłoby o 40 W więcej niż w przypadku karty Non-SUPER RTX 5080. Ma to sens, jeśli NVIDIA zamierza taktować układ wyżej. 24 GB pamięci VRAM na 256-bitowej magistrali przy 32 Gbps stanowi wzrost o 2 Gbps w porównaniu do 30 Gbps używanych przez wariant bez “SUPER” w nazwie. Będą to najnowsze moduły 3 GB GDDR7, co daje przepustowość na poziomie 1 TB/s.

Choć teoretycznie to wzrost przepustowości pamięci o 6,6%, trzeba wziąć pod uwagę, że podstawowa konfiguracja pozostanie taka sama. A więc możemy spodziewać się wzrostu rzeczywistej wydajności w grach na poziomie 5%, podobnie jak w przypadku RTX 4080 SUPER, choć dodatkowa pamięć VRAM na pokładzie będzie wyglądać bardzo kusząco dla tych, którzy czekali na zakup 16 GB RTX 5080.

Na razie nie wiadomo, kiedy NVIDIA wprowadzi na rynek serię RTX 50 SUPER, wszystko wskazuje jednak na to, że premiera może nastąpić pod koniec 2025 roku lub też dopiero na kolejnych targach CES, czyli w 2026 roku.