Google Chrome – tych funkcji musisz zacząć używać. Warto!

Po prawdzie Chrome działa dobrze bez żadnych dodatkowych ustawień, ale czemu nie sprawić, aby komfort był jeszcze większy? Istnieją funkcje, które nie zmienią radykalnie Twojego życia, lecz są niezwykle praktyczne. Niektóre z nich łatwo uruchomić, podczas gdy inne wymagają pewnego wysiłki. Zobacz, co przyda się Tobie na co dzień!

Użyj wielu profili użytkowników

Przeglądarka Chrome ma wbudowaną obsługę profili użytkowników, gdzie każdy profil ma własny, oddzielny zbiór danych: ustawienia, otwarte karty, zakładki, hasła, historię przeglądania, zsynchronizowane konta itd. Przypomnę, że niedawno to rozwiązanie wprowadzone zostało w przeglądarce Firefox.

Każdy profil otwiera się jako oddzielne okno przeglądarki Chrome. Można używać profili do różnych celów. Na przykład osobny do pracy, hobby, rzeczy osobistych i innych, a w każdym trzymać wszystkie rzeczy związane z pracą, w tym zakładki, otwarte karty i hasła do kont.

Jak to aktywować? Kliknij zdjęcie profilowe użytkownika w prawym górnym rogu Chrome, aby zobaczyć swój aktualny profil użytkownika. Tutaj możesz dodawać nowe profile, zarządzać istniejącymi, modyfikować swój aktualny profil oraz przełączać się pomiędzy istniejącymi.

Używaj profili gości podczas udostępniania swojego komputera

Chrome obsługuje również “profil gościa”. To jak przeglądarka jednorazowego użytku. Na przykład, jeśli Twój znajomy chce sprawdzić swoją pocztę, możesz pozwolić mu na otwarcie okna profilu gościa. Następnie, gdy zamkniesz to okno, żadne z jego danych nie zostanie zapisane.

Czym to się różni od trybu incognito? Gdy otwierasz prywatne okno incognito, nadal ma ono dostęp do ustawień i danych Twojego bieżącego profilu, ale nie zapisuje historii przeglądania. Profil gościa również nie zapisuje historii przeglądania, ale nie ma dostępu do ustawień ani danych żadnego z Twoich innych profili Chrome.

Możesz uruchomić profil gościa, klikając swój profil użytkownika w prawym górnym rogu przeglądarki Chrome i wybierając opcję “Otwórz profil gościa”.

Synchronizuj Chrome pomiędzy wieloma urządzeniami

Jeśli używasz Chrome na wielu urządzeniach – np. desktop, laptop i smartfon – warto skonfigurować synchronizację. Twoje ustawienia i dane będą udostępniane na wszystkich urządzeniach, a Ty możesz wybrać, które ustawienia i dane są udostępniane.

Aby zsynchronizować dane, musisz najpierw zalogować się do Chrome za pomocą swojego konta Google. Aby to zrobić, kliknij menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu i otwórz Ustawienia , a następnie przejdź do “Ty i Google” na pasku bocznym po lewej. Kliknij “Zaloguj się do Chrome” i postępuj zgodnie z instrukcjami. Po zalogowaniu kliknij “Włącz synchronizację”, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać, co dokładnie chcesz zsynchronizować.

Na koniec zaloguj się do Chrome za pomocą tego samego konta Google na każdym urządzeniu, które chcesz zsynchronizować. Teraz będziesz mieć dostęp do wszystkich zapisanych haseł, zakładek, historii przeglądania itp. na każdym zsynchronizowanym urządzeniu.

Wysyłaj karty i linki do innych urządzeń

Krok dalej w synchronizacji. Gdy jest włączona, możesz po prostu kliknąć prawym przyciskiem myszy pasek adresu (lub kartę strony internetowej), a następnie wybrać opcję “Wyślij na swoje urządzenia”. Możesz wybrać urządzenie, na które chcesz ją wysłać w wyskakującym okienku. Możesz też po prostu zapisać dowolną stronę internetową jako zakładkę, a ona zsynchronizuje się ze wszystkimi synchronizowanymi urządzeniami.

Tworzenie i zarządzanie grupami kart

Jeśli jesteś osobą, która ma na co dzień dziesiątki otwartych kart w Chrome, warto używać grup kart. Grupa kart pozwala organizować wiele kart razem, a następnie możesz zwinąć lub rozwinąć grupę w razie potrzeby, aby zaoszczędzić miejsce na pasku.

Dzięki skutecznemu wykorzystaniu grup kart możesz organizować swoje karty w bardziej logiczny sposób, czy to według tematu, czy projektu, czy nawet według postępu lub terminowości. Na przykład możesz mieć grupy kart dla “Porad gamingowych”, “Promocji” itd. Jeśli nie potrzebujesz już grupy kart, zawsze możesz je rozgrupować.

Istnieją dwa sposoby utworzenia nowej grupy kart. Pierwszy sposób polega na kliknięciu menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu przeglądarki Chrome, a następnie wybraniu “Grupy kart > Utwórz nową grupę kart”. Drugi sposób polega na kliknięciu prawym przyciskiem myszy dowolnej karty na pasku kart, a następnie wybraniu “Dodaj kartę do nowej grupy”. Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną grupę kart, aby zmienić jej nazwę i/lub kolor.

Prześledź swoje kroki dzięki pogrupowanej historii

Podczas przeglądania sieci za pomocą Chrome’a, przeglądarka zapamiętuje odwiedzane Ciebie witryny. Historię wszystkich odwiedzonych stron internetowych można przeglądać w formacie listy, co ułatwia ponowne odwiedzanie witryn z poprzednich wizyt. Aby przejrzeć historię przeglądania, kliknij menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu i wybierz “Historia > Historia”. Tutaj możesz ją według daty (chronologicznie) lub według grupy (tematycznie). Zgrupowana historia jest zaskakująco przydatna, gdy musisz odtworzyć swoje kroki!

Jeśli chcesz wyczyścić historię z jakiegokolwiek powodu, możesz to zrobić, klikając “Usuń dane przeglądania” na pasku bocznym po lewej stronie. Spowoduje to otwarcie osobnej karty z różnymi elementami do usunięcia, a także zakresem czasu, który chcesz, aby obejmował (od ostatniej godziny do całego czasu).

Ustal akcję uruchamiania Chrome

Strona startowa to to, co widzisz jako pierwsze za każdym razem, gdy otwierasz Chrome. Masz do wyboru trzy główne opcje: rozpoczęcie od pustej nowej karty, kontynuowanie od wszystkich tych samych kart, które były otwarte, gdy ostatnio zamykałeś Chrome lub rozpoczęcie od nowa od określonej karty lub kart.

Jak to ustalić? Kliknij menu z trzema kropkami i wybierz Ustawienia, a następnie przejdź do sekcji “Po uruchomieniu”. Pierwsze dwie opcje nie wymagają dalszej personalizacji, ale w przypadku trzeciej musisz określić, które strony mają być otwierane po uruchomieniu.

Zarządzaj swoimi zakładkami i listą lektur

Aby zarządzać zakładkami i/lub listami do czytania, kliknij menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu Chrome, a następnie najedź kursorem na podmenu “Zakładki i listy”. To, co klikniesz, będzie zależało od tego, co chcesz zrobić, a masz różne opcje. Możesz pokazać lub ukryć pasek zakładek, otworzyć menedżera zakładek, aby uzyskać większą kontrolę nad dodawaniem, usuwaniem i ponownym układaniem zakładek,; dodać otwarte karty do listy lektur; importować zakładki i ustawienia z innych przeglądarek. To wszystko jest bardzo przydatne.