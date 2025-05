Google Discover w wersji desktopowej wyszukiwarki. Oto najważniejsze fakty i konsekwencje

Google Discover to spersonalizowany feed z artykułami, newsami, filmami i innymi treściami, które algorytmy Google dobierają na podstawie historii wyszukiwania, aktywności w usługach Google, lokalizacji oraz zadeklarowanych zainteresowań użytkownika. Użytkownik widzi propozycje treści jeszcze przed wpisaniem jakiegokolwiek zapytania. Do tej pory rozwiązanie było oferowane wyłącznie użytkownikom mobilnym, ale dochodzą do nas pierwsze sygnały o jej obecności w wersjach desktopowych wyszukiwarki Google. Jak wygląda Discover na desktopie?

Lokalizacja: Feed pojawia się na stronie głównej Google (google.com) pod paskiem wyszukiwania.

Wygląd: Miniatury artykułów są mniejsze niż w wersji mobilnej i umieszczone po lewej stronie. Obok znajduje się tytuł i pierwsze zdanie tekstu.

Personalizacja: Użytkownik może dostosować feed, wybierając interesujące go tematy i kategorie, np. Finanse, Sport, Pogoda.

Interakcje: Można oznaczać treści jako interesujące lub niechciane, co wpływa na dalsze rekomendacje.

Jakie znaczenie dla wydawców i rynku technologicznego może mieć wprowadzenie Google Discover do wersji desktopowej wyszukiwarki? Już teraz generuje on znaczący ruch na stronach internetowych (nawet 60% ruchu z Google w niektórych serwisach). Wejście na desktopową wersję zwiększy ten udział, szczególnie w segmencie newsów, technologii oraz poradników. Przy okazji otwiera się dodatkowy kanał pozyskiwania użytkowników, którzy korzystają z Google na komputerach stacjonarnych i laptopach. Warto jednak pamiętać, że obecność w Discover zależy wyłącznie od algorytmów Google, a więc nie można tam zgłosić żadnej witryny ręcznie.

Czytaj też: Wydawcy kontra Google. Wielka bitwa o dane do AI

Pojawia się dość oczywiste pytanie – czy Google Discover w wersji desktopowej da się w ogóle wyłączyć? Na urządzeniach mobilnych użytkownicy mogą to zrobić z poziomu ustawień aplikacji Google – wystarczy znaleźć sekcję „Discover” i przesunąć przełącznik. Nie opublikowano jeszcze szczegółowych wytycznych dotyczących całkowitego wyłączenia feedu Discover na desktopowej stronie głównej, ale mam nadzieję, że w wersji finalnej będzie taka możliwość. Oczywiście użytkownicy mogą próbować ograniczać personalizację treści poprzez ustawienia prywatności konta Google lub wyłączenie personalizacji reklam, co może wpłynąć na zawartość feedu, ale niekoniecznie całkowicie go wyłączy.