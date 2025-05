Astronomowie dokonali rekordowo dużego odkrycia. Dotyczy ogromnej grupy galaktyk

To właśnie ona została odkryta przez astronomów analizujących dane zebrane w ramach inicjatywy COSMOS Web. Jednym z jego założeń jest zbieranie informacji na temat narodzin i ewolucji galaktyk, o czym w szczegółach mogli się dowiedzieć autorzy badań prowadzonych przez Ghassema Gozaliasla.

Poczynione przez niego i jego współpracowników ustalenia przyczyniły się do identyfikacji rekordowo rozległej grupy galaktyk. Wykonane zdjęcia są niezwykle zróżnicowane, ponieważ możemy na nich dostrzec obrazy poświęcone galaktykom sprzed nawet 12 miliardów lat, choć nie brakuje też znacznie młodszych struktur: liczących około miliarda lat.

Publikacja na ten temat ma trafić na łamy Astronomy and Astrophysics, a jej autorzy mówią o niemal 1700 grup galaktyk. Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o 1678 grup zwanych czasem protogromadami. Nigdy przedtem naukowcy nie mieli do czynienia z tak dużą próbką badawczą, dlatego zyskali teraz niepowtarzalną okazję do rozeznania się w kwestii ewolucji, jaka miała miejsce na przestrzeni ostatnich 12 miliardów lat.

Wykorzystując możliwości Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba astronomowie zidentyfikowali niemal 1700 grup galaktyk pochodzących z okresu obejmującego 12 miliardów lat

To oczywiście wciąż słabo poznana kwestia, ponieważ astronomowie muszą korzystać z symulacji komputerowych, które są wadliwe oraz obserwacji ograniczonych przez długie lata niewielkimi możliwościami technologicznymi. Narzędzia pokroju teleskopu Webba wszystko zmieniają w tej materii, dostarczając niespotykanych wcześniej danych. A śledzenie ewolucji galaktyk tak, jakbyśmy oglądali wszechświat wkrótce po Wielkim Wybuchu to naprawdę interesujące rozwiązanie.

Jak wyjaśniają autorzy nowych ustaleń, interakcje zachodzące między ciemną materią, gorącym gazem i masywnymi galaktykami zawierającymi supermasywne czarne dziury kształtują to, jak wyglądają grupy galaktyk. Śledząc ich cechy badacze mogą zyskać wgląd w powstawanie i ewolucję nie tylko masywnych galaktyk, lecz również największych struktur w całym widzialnym wszechświecie.

Jako że odizolowane galaktyki stanowią prawdziwą rzadkość, to większość tych znanych nauce jest częścią większych struktur, na przykład gromad połączonych kosmiczną siecią. Takie grupy liczą zwykle od trzech do kilkudziesięciu galaktyk, choć istnieją też znacznie większe gromady złożone z setek czy tysięcy galaktyk. Można to porównać do rodzin tworzonych przez ludzi: wykazujących podobne cechy i zachowania.

Analizując rozkład materii czy zjawiska występujące na przestrzeni dwunastu miliardów lat astronomowie mają niebywały wgląd w ewolucję, której jesteśmy częścią – a w zasadzie konsekwencją. Jedną z największych zagadek czekających na rozwikłanie jest to, dlaczego z czasem galaktyki zyskały bardziej symetryczne struktury, na przykład w postaci galaktyk spiralnych i eliptycznych.