GTX 970 ma swoje lata. Co się stanie, gdy dostanie dodatkowy VRAM?

Rzadko spotyka się modyfikacje kart graficznych. Nie może to jednak dziwić, gdyż układy te są skomplikowane w budowie i wymagają sporej wiedzy technicznej w celu przeprowadzenia jakichkolwiek zmian na własną rękę. Paulo Gomes to brazylijski specjalista od tego typu działań. Czy 11-letnia karta po dodaniu VRAM daje wydajność, która zadowoli użytkowników?

Nvidia GTX 970 otrzymuje drugie życie

Jako się okazało, zmodyfikowana karta GTX 970 nie tylko przewyższyła oryginalny model w testach porównawczych, ale także – w kilku przypadkach – standardową kartę GTX 1060 z 6 GB VRAM. Gomes usunął oryginalne moduły GDDR5 512 MB 7 Gbps i zastąpił je układami 1 GB 8 Gbps. Dodał również rezystor, aby upewnić się, że GPU rozpoznaje pamięć o wyższej gęstości. Dodatkowa pamięć wykazała wyraźną poprawę w teście Unigine Superposition 8K. W oryginalnej wersji 4 GB karta uzyskała zaledwie 866 punktów, podczas gdy zmodyfikowana jednostka osiągnęła 1576 punktów – nieznacznie wyprzedzając 1575 punktów uzyskanych przez GTX 1060!

Gdy Gomes skończył pracę nad zmodyfikowaną kartą, przekazał ją YouTuberowi Peperaio Hardware. Ten zaś solidnie ją przetestował w zestawieniu ze standardową kartą Gigabyte Windforce GTX 970 4 GB, aby sprawdzić, czy dodatkowa pamięć VRAM oferuje jakiekolwiek korzyści w świecie rzeczywistym. Podczas gdy ulepszony sprzęt nie wykazał żadnej zauważalnej poprawy w Red Dead Redemption 2, GTA V Enhanced ani Plague Tale Requiem, wyniki były bardziej zachęcające w Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II Remastered i Horizon Forbidden West. Pełen materiał wideo poniżej.

Czytaj też: Arrow Lake z Alchemist na poziomie GTX 1050 Ti? Tak sugerują wyniki Geekbench

Zmodyfikowana GTX 970 była w Cyberpunk 2077 od pięciu do piętnastu procent szybsza niż model 4 GB – w zależności od ustawień grafiki. The Last of Us Part II Remastered odnotowało wzrost wydajności o 25%. Najbardziej imponujące wyniki dostarczył Horizon Forbidden West – model 8 GB oferował o 40% wyższą liczbę klatek na sekundę niż jednostka 4 GB.

Ilość pamięci VRAM w kartach graficznych znacznie wzrosła w ciągu ostatniej dekady, a nowoczesne flagowce, takie jak RTX 5090, mają 32 GB GDDR7. AMD niedawno broniło wprowadzenia na rynek Radeona RX 9080 XT z zaledwie 8 GB pamięci VRAM, ale wiele osób, zwłaszcza graczy, uważa, że 12 GB powinno być absolutnym minimum w kartach graficznych średniej klasy w 2025 roku.

Dodanie pamięci znacznie pomogło GTX 970, a przykład ten pokazuje, że nawet starsze karty mogą sprawnie działać po jej zwiększeniu.