Handheld Xbox oddala się mocno w czasie. Microsoft ma inne plany

Microsoft skupia się obecnie na opracowaniu i optymalizacji systemu Windows pod kątem urządzeń przenośnych do gier innych firm, takich jak ASUS ROG Ally i Lenovo Legion Go. Według serwisu Windows Central, producent nadal planuje opracowanie własnego urządzenia przenośnego do gier Xbox, ale produkt ten nie zostanie już wprowadzony na rynek wraz z Xbox Series X|S, jak wcześniej planowano. Najszybszy termin to 2027 rok.

Przenośny Xbox jeszcze za horyzontem

Niedawne wewnętrzne ogłoszenie w Microsoft wskazuje, że zespoły programistyczne otrzymały nowy priorytet – skupić się na urządzeniach partnerskich. Jednym z takich urządzeń jest handheld ASUS ROG Ally marki Xbox, którego premiera ma się odbyć – podobno – pod koniec 2025 roku. Wygląda na to, że wysiłki Microsoftu mają na celu optymalizację zarówno warstwy bazowej systemu Windows, jak i komponentów dla oprogramowania Xbox.

Całość ma dać software używany zarówno na obecnym, jak i przyszłym sprzęcie do gier. Jest niemal pewne, że Microsoft ma przed sobą trudne zadanie, ponieważ Valve oficjalnie wydało SteamOS dla przenośnych urządzeń do gier innych firm. A spekuluje się, że znaczna różnica w wydajności i efektywności między systemem Windows a SteamOS może być przyczyną nagłej zmiany strategii Microsoftu.

Wydaje się, że następca konsoli Xbox Series X|S Microsoftu zostanie wprowadzony na rynek w 2027 roku, ale przenośny Xbox prawdopodobnie zostanie wprowadzony na rynek po tym terminie. Tak więc może być to nawet 2028 lub 2029 rok.