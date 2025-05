“Hej, Copilot”! Brzmi znajomo? Microsoft wraca do starego rozwiązania

Użytkownicy Windows Insider mogą teraz wywołać Copilota za pomocą frazy “Hej, Copilot!”. Ta funkcja daje ludziom nowy sposób na łatwe rozpoczęcie z nim rozmowy kiedykolwiek funkcja Copilot Voice jest włączona, a ich komputer jest odblokowany. Sama Cortana nigdy nie doczekała się wersji polskiej, ale w przypadku Copilota może być inaczej.

Copilot słucha uważnie – kiedy tego chcesz

W marcu Microsoft zaktualizował aplikację Copilot, wprowadzając skrót klawiaturowy Alt + Spacja w celu uruchomienia Copilot Voice, a teraz można to zrobić za pomocą głosu. Oczywiście nie wszyscy będą zadowoleni z tego, że Windows stale słucha, dlatego jest to wyłącznie opcja, którą można w dowolnej chwili włączyć lub wyłączyć. Gdzie jej szukać? Należy kliknąć na ikonkę Copilota w lewym dolnym rogu, wybrać Ustawienia i przewinąć w dół, do sekcji Tryb głosowy. Tam znajduje się funkcja “Listen for Hey, Copilot”, odpowiadająca na nasłuch.

Microsoft dodaje, że system Windows 11 wykorzystuje przetwarzanie na urządzeniu do wykrywania słowa wybudzającego i teraz wysyła wszelkie nagrania głosowe do chmury, gdy włączona jest opcja “Hej, Copilot”. Po aktywowaniu trybu głosowego usłyszysz sygnał dźwiękowy lub powitanie od Copilota, a interfejs użytkownika trybu głosowego będzie wyświetlany na dole ekranu. Możesz wyjść z trybu głosowego Copilot, naciskając X lub pozostając cicho przez kilka sekund.

Słowo wybudzające dla Copilota jest teraz wdrażane dla Insiderów we wszystkich kanałach w wersji 1.25051.10.0 i nowszych. Należy pamiętać, że wdrażanie jest stopniowe, co oznacza, że niektórzy Insiderzy otrzymają je później. Czy możliwość rozmowy z cyfrowym pomocnikiem ma sens? No cóż,to sprawa mocno dyskusyjna. Funkcja ta może skończyć jak wspomniana Cortana, ale jest też szansa, że się przyjmie. To już czas pokaże.