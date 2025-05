Microsoft zwiększa bezpieczeństwo Copilot Chat. Pojawia się integracja z SafeLinks

Nowa funkcja bezpieczeństwa jest dostępna dla Copilot Chat na komputerach stacjonarnych, w sieci Web, w Outlook Mobile, w Teams Mobile i w aplikacji Microsoft 365 Copilot Mobile. Po naciśnięciu linku zobaczy się wyskakujące okienko z informacją, że Microsoft sprawdza bezpieczeństwo linku i jeśli jest on niebezpieczny, zostanie wyświetlony ekran ostrzegawczy, który uniemożliwi Ci odwiedzenie witryny.

Copilot Chat podrasowany – zmiany na lepsze

Z ochrony mogą korzystać osoby, które są subskrybentami usług Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender w każdym z dwóch planów. Nie jest wymagana żadna konfiguracja w ramach zasad SafeLinks. Gdy używa się nowe opcji, Centrum zabezpieczeń wygeneruje raporty, dzięki czemu możesz śledzić wykryte zagrożenia i podjęte działania.

Bezpieczeństwo jest bardzo ważne, więc uczynienie z tego funkcji tylko i wyłącznie dla klientów Microsoft Defender dla Office 365 nie byłoby zbyt mądre. M365 Copilot Chat wykorzystuje również sprawdzanie reputacji adresów URL w czasie kliknięcia dla linków podanych w wynikach, aby pomóc chronić użytkowników. Wyświetli Ci wyskakujące okienko, jeśli link zostanie uznany za złośliwy i doradzi Ci, abyś go nie odwiedzał.

Microsoft planuje wprowadzić ochronę SafeLinks do aplikacji Copilot App Chats dla programów Word, PowerPoint i Excel. Funkcja ta ma być także ulepszona – jeśli w jego pamięci pozostanie informacja, że dany link prowadzi do złośliwej witryny, nie zostanie on w ogóle pokazany. Ma to poprawić komfort użytkowników. No cóż – zobaczymy.