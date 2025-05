Debiutują słuchawki Huawei FreeBuds 6 – nowa edycja fasolek

Huawei FreeBuds 6 – tu nie ma kompromisów

Douszne słuchawki o otwartej konstrukcji nie kojarzą się zwykle z dźwiękiem najwyższej jakości. Huawei zrobił jednak wiele, by zerwać z tym przekonaniem. W słuchawkach zastosowano podwójne przetworniki, które są w stanie zaprezentować zarówno wysokiej jakości tony wysokie i średnie, jak i mocny i precyzyjny bas. Technologia New Bass Turbo 2.0 ma minimalizować wycieki niskich częstotliwości przy zapewnieniu poprawnej wentylacji.

Huawei FreeBuds 6 wyposażone zostały w adaptacyjny equalizer, który analizuje kształt ucha i sposób noszenia słuchawek, a inteligentny algorytm dynamicznie dopasowuje ustawienia do głośności, podbijając częstotliwości poniżej 2 kHz nawet do 5 dB. Jakość rozmów podnosi układ ANC wspomagany przez AI – system jest, zgodnie z deklaracjami producenta, zdolny do redukcji hałasu otoczenia do 95 dB nawet w warunkach wiatru do 8 m/s.

Najnowsze słuchawki wyróżnia nieortodoksyjny kroplowy kształt – formę tę opracowano na podstawie analizy aż 10000 modeli uszu, by zapewnić komfort użytkowania. Jak to wygląda w praktyce, mogę się jedynie domyślać, ale z pewnością FreeBuds 6 wyglądają bardzo interesująco i przyciągają wzrok. W komplecie ze słuchawkami znalazły się także nowe nakładki, które poprawiają dopasowanie w uchu. Same słuchawki w najnowszej wersji są o 9% lżejsze i 12% mniejsze od poprzedniej edycji i już to wystarczy, by lepiej znosić długotrwałe użytkowanie. Na zmniejszeniu gabarytów nie ucierpiał na szczęście czas pracy – jedno naładowanie wystarczy na 6 godzin słuchania muzyki, a etui pozwala ten czas rozciągnąć do 32 godzin. W razie rozładowania zaledwie 5 minut ładowania zapewnia kolejne 2,5 godziny pracy.

Słuchawki dostępne są od dzisiaj w sieciach sprzedaży. Cena nominalna wynosi 699 zł, jednak w ofercie premierowej sugerowana cena detaliczna jest o 100 zł niższa i wynosi 599 zł – obniżona cena obowiązuje do 22 czerwca. Dostępne kolory to czarny, biały i fioletowy.