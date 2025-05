Debiutuje Huawei Watch 5 z czujnikiem X-TAP i seria Fit 4, która coś nam przypomina

Huawei Watch 5 – nowy czujnik X-TAP, stara i sprawdzona odporność

Standardem w zegarkach Huawei serii GT oraz numerowanej stają się dwa rozmiary kopert. We flagowej serii Watch 4 dostajemy więc warianty 42 oraz 46 mm, ale bez wyraźnego podziału na modele męskie oraz damskie. Jest tu pod tym względem dosyć uniwersalnie. Podział poszczególnych wariantów wygląda następująco, na początek 46 mm:

Huawei Watch 5 Elite 46 mm (srebrny) z tytanową obudową i bransoletą,

Huawei Watch 5 Purple 46 mm (fioletowy) – tytanowa obudowa i fioletowy pasek kompozytowy,

Huawei Watch 5 Classic 46 mm (brązowy) – tytanowa obudowa i brązowy pasek kompozytowy,

Huawei Watch 5 Active 46 mm (czarny) – stal szlachetna 316L i pasek fluoroelastomerowy.

W wersji 42 mm są to:

Huawei Watch 5 Elite 42 mm (piaskowozłoty) z obudową ze stali szlachetnej 904L i tytanową bransoletą,

Huawei Watch 5 Elegant 42 mm (beżowy) – stal szlachetna 904L i beżowy pasek kompozytowy,

Huawei Watch 5 Classic 42 mm (biały) – stal szlachetna 316L i biały pasek kompozytowy,

Huawei Watch 5 Green 42 mm (zielony) – stal szlachetna 316L i zielony pasek fluoroelastomerowy.

Dwa rozmiary to również różne ekrany i tak w wersji mniejszej jest to panel LTPO AMOLED o przekątnej 1,3 cala, w większej 1,5 cala. Oba mają rozdzielczość 466 x 466 pikseli oraz jasność w piku do 3000 nitów. Wyświetlacze otaczają cienkie ramki o grubości, w zależności od wersji, 1,8 lub 2 mm. Oczywiście nie zabrakło funkcji Always On Display. Wszystko jest zamknięte w szczelnych obudowach, zgodnych z normą IP69, są wodoszczelne do 50 metrów i można z nimi nurkować, do czego mamy specjalny tryb.

Zupełną nowością jest czujnik X-TAP. To dodatkowy sensor umieszczony na boku obudowy, który działa w parze z klasycznym sensorem TruSens na spodzie obudowy. X-TAP mierzy natlenienie krwi z opuszka palca, który ze względu na cieńsza skórę i większą liczbę naczyń krwionośnych niż nadgarstek, daje dokładniejszy pomiar. Czujnik jest też wykorzystywany do pomiaru EKG i jest to jeden z dziewięciu dostępnych pomiarów w ramach funkcji Zdrowie na oku. W trakcie minutowego pomiaru zegarek sparwdza tętno, wykonuje EKG, HRV (zmienność rytmu serca), poziom stresu, sztywność tętnic, układ oddechowy, saturację, temperaturę ciała i jakość oddychania podczas snu. Cały pomiar jest prezentowany w formie czytelnego raportu, a wykonując pomiary regularnie zegarek będzie w stanie wskazać odchylenia i poinformuje nas, kiedy zauważy coś potencjalnie niebezpiecznego, z czym warto udać się do lekarza.

Wśród nowości mamy obsługę gestów. Jeśli za pomocą dłoni ręki, na której mamy zegarek, wykonamy gest ściśnięcia kciuka i palca wskazującego dwa razy, potwierdzimy wybraną czynność np. odebranie połączenia. Z kolei pocieranie kciukiem o palec wskazujący pozwala na przewijanie list.

Wiele dostępnych funkcji jest znana posiadaczom zegarków Huawei. Mamy do dyspozycji śledzenie aktywności w ponad 100 dyscyplinach sportowych, w tym nurkowanie oraz rozbudowany tryb golfowy, możliwość prowadzenia rozmów za pomocą wbudowanego głośnika i mikrofonu, śledzenie snu, cykli miesiączkowych, rozbudowane treningi biegowe w aplikacji Huawei Zdrowie, kompatybilność z Androidem i iOS oraz płatności zbliżeniowe realizowane za pomocą aplikacji Quicko. Bez zmian w serii pozostaje obsługa kart eSIM, które w Watchu 5 również są obecne.

Czas pracy na pojedynczym ładowaniu w Watchu 5 46 mm sięga 4,5 dnia, w wersji 42 mm 3 dni. Przełączając tryb pracy zegarka w oszczędny możemy ten czas wydłużyć do 11 lub 7 dni, a obsługa szybkiego ładowania pozwala uzupełnić energię na pełny dzień działania w ciągu 15 minut.

Huawei Watch Fit 3 rozbił bank. Watch Fit 4 powinien zrobić to samo

Huawei Watch Fit 3 był fenomenem. Producent upakował w niego ogrom funkcji w stosunkowo niskiej cenie i Watch Fit 4 robi dokładnie to samo.

Zegarek jest zamknięty w niedużej kopercie o wymiarach 43 x 38 mm i masie 27 gramów, o grubości 9,5 mm. Obudowa jest wodoszczelna na poziomie 5 ATM. Do wyboru będą cztery warianty – czarny, fioletowy oraz złamana biel z paskami z fluoelastomeru oraz szary z paskiem nylonowym.

Nowości są raczej kosmetyczne i obejmują barometr, nową bibliotekę żywności w ramach funkcji W Formie oraz usprawniony system TrueSleep 4.0 analizujący sen oraz średnią zmienność rytemu serca. Reszta możliwości pozostała bez zmian, w tym śledzenie w ponad 100 dyscyplinach sportowych, wbudowany GPS, możliwość prowadzenia rozmów, śledzenie cykli miesiączkowych, pomiar pulsu, natlenienia krwi czy kompatybilność z Androidem i iOS. Na miejscu jest też świetny ekran. Panel AMOLED ma przekątną 1,82 cala, jasność w piku do 2000 nitów oraz wyświetla obraz o rozdzielczości 408 x 408 pikseli.

Czas pracy jest niezmiennie bardzo dobry i mówimy o nawet 10 dniach intensywnego działania, a doładowanie akumulatora przez 10 dni doda nam dodatkowy dzień działania.

Huawei Watch Fit 4 Pro ma do zaoferowania jeszcze więcej możliwości

Jeśli Watch Fit 4 przypomina Wam Apple Watcha to Watch Fit 4 Pro to wypisz-wymaluj wariant Ultra. Huawei nie ukrywa podobieństw i nawet się do sprzętu Apple’a porównuje, chwaląc się między innymi smuklejszą obuową o grubości 9,3 mm. Jest ona wykonana z aluminium klasy lotniczej i bardzo lekka, bo waży 30 gramów, ma wymiary 44,5 x 40 mm, jest wodoodporna na poziomie 5 AMT, a ekran AMOLED jest chroniony szafirowym szkłem oraz jaśniejszy niż w wersji podstawowej i jego jasność sięga 3000 nitów.

Huawei Watch Fit 4 Pro dostał dużo funkcji znanych z dużych zegarków Huawei. Do możliwości wersji podstawowej dochodzi EKG, tryb nurkowania oraz golfowy, pięciosystemowy i dwuzakresowy GPS. Mamy tu niemal wszystko to, co znajdziemy choćby w serii zegarków Watch GT 5, ale bez płatności w kompaktowej, typowo sportowej obudowie.

Do wyboru będą trzy warianty – czarny i błękitny z paskiem z fluoelastomeru oraz zielony z paskiem nylonowym.

Nowe zegarki Huawei z promocją na start

W ramach przedsprzedaży, która potrwa do 29 czerwca przy zakupie zegarków Huawei Watch 5 dostaniemy słuchawki FreeBuds 6i o wartości 399 zł prezencie lub za złotówkę, a decydując się na zakup w sklepie internetowym Huawei dodatkowy pasek za 69 zł, 50% rabatu na rozszerzoną gwarancję oraz możliwość zakupu w 20 ratach 0%. Ceny wyglądają następująco:

Huawei Watch 5 Elite 46 mm: 2799 zł,

Huawei Watch 5 Purple 46 mm, 2399 zł,

Huawei Watch 5 Classic 46 mm: 2399 zł,

Huawei Watch 5 Active 46 mm: 1999 zł,

Huawei Watch 5 Elite 42 mm: 2799 zł,

Huawei Watch 5 Elegant 42 mm: 2399 zł,

Huawei Watch 5 Classic 42 mm: 1999 zł,

Huawei Watch 5 Green 42 mm: 1999 zł (tylko na huawei.pl).

W tym samym okresie zegarki Watch Fit 4 oraz Watch Fit 4 Pro kupimy taniej. Pierwszy o 100 zł taniej względem regularnej ceny 699 zł, a drugi 200 zł taniej przy regularnej cenie 1 199 zł. Przy zakupie w sklepie internetowym Huawei możemy liczyć na dodatkowy pasek w cenie 49 zł, raty oraz 50% rabatu na rozszerzenie gwarancji.