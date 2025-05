Huawei FreeBuds 6 debiutują w Polsce z atrakcyjną ofertą przedsprzedażową

Huawei FreeBuds 6 – lepszy dźwięk, inteligentna redukcja szumów i inne usprawnienia

Nowe FreeBuds 6 wyposażone zostały w nowy przetwornik dynamiczny oraz podwójne membrany, które mają zapewnić krystalicznie czyste wysokie tony aż do 48 kHz oraz głęboki bas schodzący do 14 Hz. Huawei znacząco poprawił również łączność, oferując przepustowość na poziomie 2.3 Mbps. Półotwarta konstrukcja słuchawek oraz optymalizacja dźwięku zostały opracowane na podstawie szeroko zakrojonych badań, w których udział wzięło ponad 10 000 osób, dzięki czemu osiągnięto na tyle optymalną konstrukcję, by pasowała większości użytkowników.

W tej generacji producent dokonał jednak lekkiej ingerencji w projekt, przez co charakterystyczny pałąk w kształcie kropli wody jest o 12% mniejszy, a sama słuchawka jest o 9% lżejsza od poprzednika, co również przekłada się na większy komfort. Każdą słuchawkę wyposażono w baterię o pojemności 39.5 mAh, natomiast etui ładujące wyposażono w ogniwo 510 mAh. Takie połączenie zapewnia do 5.5 godziny słuchania muzyki na jednym ładowaniu, a z wykorzystaniem etui ładującego łączny czas odtwarzania wzrasta do 36 godzin. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z aktywnej redukcji szumów (ANC) skraca czas pracy baterii o około 20-25%.

A skoro już przy ANC jesteśmy, to Huawei zastosował generatywną sztuczną inteligencję do wielokanałowej redukcji hałasu. System ten precyzyjnie identyfikuje niepożądane dźwięki (w otoczeniu o natężeniu do 95 dB lub przy wietrze o prędkości do 8 m/s) i zapewnia czyste rozmowy w głośnym otoczeniu, takim jak imprezy, wydarzenia sportowe czy place budowy.

Nie mogło też zabraknąć innych ulepszeń związanych z AI, choć z tych skorzystamy z poziomu aplikacji Huawei AI Life, która oferuje opcje korektora dźwięku, w tym dwa specjalnie dostrojone tryby dla tych słuchawek. Aplikacja wspiera również funkcję Head Tracking Spatial Audio (przestrzenny dźwięk ze śledzeniem ruchu głowy), która działa z wybranymi smartfonami Huawei oraz natywną aplikacją Muzyka Huawei.

Ceny i oferta premierowa w Polsce:

Słuchawki Huawei FreeBuds 6 dostępne są w Polsce od dzisiaj, czyli od 15 maja, w rekomendowanej cenie detalicznej 699 złotych.

Jednak nie mogło się obejść bez specjalnej oferty premierowej, która potrwa od 15 maja do 1 czerwca 2025 roku. W tym okresie cena słuchawek zostanie obniżona o 100 zł, dzięki czemu Huawei FreeBuds 6 będą dostępne za jedyne 599 złotych. Do wyboru mamy kolor fioletowy, czarny i biały.