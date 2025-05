Nothing Phone (3) – flagowa cena, flagowe ambicje

Nothing Phone (3) z ceną około 4000 zł i flagową specyfikacją

Do tej pory modele od Nothing, nawet te główne, plasowały się raczej w segmencie średniopółkowym, że świetnym stosunkiem jakości do ceny. Jednak od dłuższego już czasu mówiło się, że Nothing Phone (3) będzie już flagowcem z prawdziwego zdarzenia i można się było domyślać, że wraz ze wzrostem możliwości urządzenie zdrożeje. Teraz Carl Pei oficjalnie to potwierdził, ujawniając, że nadchodzący model będzie kosztować około 800 funtów (~4000 zł). To znaczący wzrost w stosunku do poprzedników.

Za tę cenę Pei obiecuje materiały klasy premium, znaczący wzrost wydajności i zaawansowane oprogramowanie, co ma pozwolić Phone (3) konkurować z topowymi flagowcami na rynku. Chociaż nie ujawnił żadnych więcej szczegółów, możemy się domyślać, że za zapowiedzianymi „materiałami premium” stoi tytan lub zaawansowane szkło. Natomiast „znaczący wzrost wydajności” odnosi się m.in. do lepszego procesora. Plotki sugerują zastosowanie układu Snapdragon 8 Elite lub flagowego chipu MediaTek, takiego jak Dimensity 9400 lub 9400+.

Mówi się również, że Phone (3) będzie wyposażony w konfigurowalny przycisk akcji, inspirowany iPhone’ami oraz 6,5-calowy wyświetlacz AMOLED, z potencjalnym wariantem Pro oferującym ekran 6,7”. Oprogramowanie, prawdopodobnie Nothing OS 3.0 oparte na Androidzie 15, ma charakteryzować się głęboką integracją sztucznej inteligencji dla spersonalizowanego interfejsu użytkownika, potencjalnie z przeprojektowanym ekranem głównym.

Po premierze modeli ze średniej półki Phone (3a) i (3a) Pro w marcu 2025 roku, Phone (3) ma na celu umocnienie ambicji Nothing na rynku flagowych smartfonów premium. Wyższa cena w porównaniu do Phone (2) to odważny krok, a jeśli zapowiadane ulepszenia okażą się satysfakcjonujące, smartfon może okazać się poważnym konkurentem dla modeli takich jak Galaxy S25+.

Do tej pory Nothing zawsze miało dla nas coś specjalnego, więc mamy nadzieję, że ten pierwszy flagowiec z prawdziwego zdarzenia nas nie rozczaruje. Jego premiera odbędzie się w trzecim kwartale, co jest zgodne z letnimi premierami Phone (1) w lipcu 2022 i Phone (2) w lipcu 2023.