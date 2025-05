OnePlus Pad 2 Pro oficjalnie. Flagowy tablet z potężną baterią właśnie zadebiutował

Co oferuje OnePlus Pad 2 Pro?

Jest to flagowy tablet, który swoimi możliwościami prześciga nawet Galaxy Tab S10, bo Samsung w tej generacji postawił na układy od MediaTek, podczas gdy OnePlus trzyma się Snapdragona 8 Elite, zapewniającego niezrównaną wydajność. OnePlus łączy go z pamięcią RAM LPDDR5x i pamięcią masową UFS 4.0. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 15 z nakładką ColorOS 15. Dostępne konfiguracje pamięci RAM to 8 GB, 12 GB lub 16 GB, a pamięć wewnętrzna wynosi 256 GB lub 512 GB, co daje łącznie cztery różne warianty.

OnePlus Pad 2 Pro wyposażono również w 13,2-calowy wyświetlacz LCD z adaptacyjną częstotliwością odświeżania do 144 Hz, jasnością szczytową 900 nitów i rozdzielczością 3392 x 2400 pikseli. Ekran ma proporcje 7:5. Po stronie aparatów mamy 13-megapikselową kamerkę z tyłu oraz przedni aparat 8 Mpix, a więc taki sam zestaw co u poprzednika.

Za zasilanie odpowiada ogromna bateria o pojemności 12 140 mAh z obsługą szybkiego ładowania 67W SuperVOOC. Jak przystało na flagowy tablet, ten model oferuje najnowsze opcje łączności, takie jak Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Wszystko to zostało zamknięte w obudowie ważącej 675 gramów i mierzącej 5,97 mm grubości. Jest cieńszy od zeszłorocznego modelu, ale nieco cięższy od zeszłorocznego Pad Pro o wadze 584 g.

Jak już wspomniałam OnePlus Pad 2 Pro dostępny jest na razie w Chinach i producent nie zdradził jeszcze szczegółów dotyczących globalnej sprzedaży. Mamy nadzieję, że międzynarodowa premiera odbędzie się wkrótce, bo nowy tablet OnePlus to mocny gracz na rynku tabletów premium, oferujący flagowy chipset, duży ekran o wysokiej częstotliwości odświeżania, potężną baterią i szybkie ładowanie, czyli kluczowe cechy, które mogą zainteresować klientów wymagających potężniejszego sprzętu.

Na rodzimym rynku ceny przedstawiają się następująco: