Huawei porzuca Windows. HarmonyOS zastąpi system operacyjny Microsoftu na laptopach

HarmonyOS jest rozwijany od 2012 roku. Autorski system operacyjny zadebiutował na urządzeniach Huawei w 2019 roku (na smart TV Honor Vision). Od 2021 roku Huawei zaczął wdrażać go na swoich smartfonach, w tym na starszych modelach. Wcześniej większość laptopów Huawei działała na Windows 11, choć firma oferowała również modele z systemem Linux. Przejście na własny system operacyjny umożliwia Huawei stworzenie spójnego ekosystemu urządzeń. Wiele innych urządzeń Huawei (smart TV, tablety, smartfony) już działa na HarmonyOS. Być może producentowi uda się w ten sposób stworzyć jedną spójną platformę, podobnie jak Apple zrobiło to z iOS, iPadOS i macOS. Smartfony Huawei działające na HarmonyOS wyprzedziły Apple w Chinach. Autorski system osiągnął tam 19% udziału w rynku w porównaniu do 17% Apple w ostatnim kwartale.

Na laptopie z HarmonyOS dostępne mają być aplikacje takie jak WPS Office (alternatywa dla Microsoft Office) i DingTalk (system współpracy dla przedsiębiorstw). Oczekuje się, że maszyna będzie natywnie uruchamiać tysiące aplikacji mobilnych dostępnych już dla smartfonów z HarmonyOS. Specyfikacja techniczna pierwszego laptopa z HarmonyOS nie jest jeszcze znana, ale jeśli laptop będzie nadal używał chipów Intel lub AMD (jak inne modele Huawei), istnieje szansa, że użytkownicy będą mogli zainstalować lub nawet uruchomić Windows w trybie dual-boot po zakupie. Pozwoliłoby to na tymczasowe korzystanie z Windowsa w celu uruchomienia aplikacji, które nie są jeszcze dostępne na HarmonyOS.

Czytaj też: Tego nie wiesz o Huawei. Chiński gigant jest potężniejszy, niż myślisz

Sytuacja geopolityczna, zwłaszcza napięcia na linii USA–Chiny, ma fundamentalny wpływ na globalny biznes Huawei. Od 2019 roku firma znajduje się w centrum międzynarodowego konfliktu technologicznego, będąc obiektem amerykańskich sankcji i ograniczeń handlowych pod pretekstem zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Przed wprowadzeniem sankcji Huawei był bliski wyprzedzenia Samsunga jako lidera rynku smartfonów. Obecnie firma notuje znaczące spadki sprzedaży, głównie z powodu braku usług Google w nowych urządzeniach. Wykluczenie Huawei z budowy sieci 5G w wielu krajach, w tym w Polsce, według firmy skutkuje wyższymi kosztami i wolniejszym rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej. Wobec ograniczeń na Zachodzie, Huawei intensyfikuje działania w krajach rozwijających się, oferując konkurencyjne cenowo i technologicznie rozwiązania.