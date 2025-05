Fotograficzne smartfony Huawei Pura 70 i akcesoria w dużej promocji.

Fotosmartfony Huawei Pura 70

Na rodzinę fotosmartfonów Pura składają się trzy modele. Najpotężniejszym niewątpliwie jest Huawei Pura 70 Ultra – główny aparat tutaj to duża, matryca Type 1 50 Mpix, współpracująca z wysuwanym obiektywem 23 mm o jasności f/1.6, wyposażonym w mechaniczną przysłonę pozwalającą na 9-stopniową zmianę otworu względnego w zakresie f/1.6-f/4. Aparat wyposażony został w stabilizację optyczną na bazie ruchomego sensora i Dual Pixel PDAF. Towarzyszy mu aparat 50 Mpix ze stabilizowanym optycznie jasnym teleobiektywem 90 mm f/2.1, wyposażony w układ PDAF oraz aparat ultraszerokokątny 40 Mpix z obiektywem 13 mm f/2.2 i autofocusem.

Zestaw ten zasłużenie zbierał pochwały w testach fotograficznych i pomimo upływu roku od premiery wciąż nie został zdetronizowany w rankingu DxOMark Mobile.

Huawei Pura 70 Pro jest pod względem fotograficznym nieco uboższy – główny aparat ma mniejszą matrycę 1/1.3″, stabilizowany obiektyw 25 mm jednak także ma mechaniczną przysłonę pracującą w zakresie f/1.4-f/4. Podobnie kosmetyczne zmiany dotknęły aparat z teleobiektywem (48 Mpix i obiektyw 93 mm f/2.1), natomiast aparat ultraszerokokątny ma matrycę 12,5 Mpix, obiektyw 13 mm f/2.2 i nie ma autofocusu. Mimo tych zmian aparaty wciąż wypadają ponadprzeciętnie w stosunku do konkurencji.

Najsłabszy zestaw aparatów ma model bazowy, czyli Huawei Pura 70 – apart główny i ultraszerokokątny to te same jednostki, co w modelu Pro, jednak aparat tele ma matrycę 12 Mpix i peryskopowy stabilizowany obiektyw 125 mm f/3.4.

Najważniejsze jednak są tu ceny. I tak:

Huawei Pura 70 Ultra można kupić już za 4599 zł

można kupić już za 4599 zł Huawei Pura 70 Pro można kupić już za 3499 zł

można kupić już za 3499 zł Huawei Pura 70 można kupić już za 2399 zł

Uzupełnieniem oferty smartfonów jest nienależący do serii fotograficznej, ale także objęty promocją model Huawei Nova 13, kosztujący po przecenie 1699 zł.

Taniej nie tylko smartfony Huawei

Poza smartfonami promocyjna oferta dotyczy także różnego typu akcesoriów:

Słuchawki Huawei FreeArc – przecenione zostały na 399 zł

Opaska Huawei Band 9 – po przecenie kosztuje 149 zł

Opaska Huawei Band 10 – promocyjna cena ustalona została na 179 zł

Powyższe produkty w obniżonych cenach dostępne są w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz w sklepie huawei.pl.

Oferta dostępna będzie do 27 lipca 2025 r. dla kategorii audio oraz do 22 i 29 czerwca dla smartfonów – lub do wyczerpania zapasów.