Niespodziewanie Windows 11 otrzymuje kilka nowości. Microsoft zaskakuje na koniec miesiąca

Aktualizacja KB5058502 jest opcjonalna, co oznacza, że nie zainstaluje się automatycznie. Dlatego jeśli dojdziesz do wniosku, że może Ci się przydać, musisz pobrać ją ręcznie poprzez sprawdzenie dostępności w Windows Update. A czy warto? Oto, co nowego przynosi.

Co daje nam Windows 11 KB5058502?

KB5058502 wprowadza ulepszenia dla Ustawień – pojawia się nowa strona FAQ dotycząca informacji o systemie. Oprócz tego widżety na ekranie blokady otrzymały nowe opcje dostosowywania, a przypinanie aplikacji paska zadań również zostało ulepszone – dzięki dodatkowym opcjom dla administratorów.

Microsoft dodał skrót klawiszowy dla Copilota: Win + C. Ale możesz go zmienić dzięki opcji “Dostosuj klawisz Copilot na klawiaturze”. Taka właśnie znajduje się w Ustawieniach (dział Personalizacja, funkcja Wprowadzanie tekstu). Inne domyślne skróty to Esc w celu zakończenia działania Copilota oraz Alt + Spacja, aby porozmawiać z nim w systemie Windows.

Wyszukiwanie na pasku zadań obejmuje teraz ulepszoną obsługę dostawców wyszukiwania w sieci w wyszukiwarce systemu Windows dla Europy, w tym zwiększoną możliwość odnajdywania. Ponadto administratorzy mogą konfigurować zasady paska zadań, aby użytkownicy mogli odpinać określone aplikacje, zapewniając, że nie zostaną one ponownie przypięte podczas następnego odświeżania zasad. Aby włączyć tę funkcję, użyj nowej opcji PinGeneration.

Czytaj też: Smart App Control w Windows 11 lepszy od antywirusa?

Na tym nie koniec. Teraz po przeciągnięciu pliku lokalnego z Eksploratora plików lub pulpitu, na górze ekranu pojawia się zasobnik. Upuść plik do sugerowanej aplikacji lub wybierz “Więcej”, aby otworzyć okno udostępniania w systemie Windows. Ponadto, jak zwykle przy aktualizacjach, poprawiono pewne błędy – są one powiązane z Dyktowaniem.

Całość prezentuje się bardzo solidnie, ale jak zwykle przy aktualizacjach systemu warto odczekać parę dni, aby sprawdzić, czy użytkownicy nie narzekają na problemy.