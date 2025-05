Kolejne wtyki RTX 5090 idą z dymem! Problem nadal istnieje

Użytkownik Reddita zgłasza stopione złącze MSI 12V-2×6, które charakteryzuje się specjalną dwukolorową konstrukcją, mającą zapewniać prawidłowe połączenie. Wszystko wskazuje na to, że zasilanie 12-pin okazało się bardzo kiepskim pomysłem.

RTX 5090 nadal miewa problemy

Dlaczego w ogóle złącza się topią? Najczęściej jest to spowodowane tym, że rozłożenie obciążenia na pinach jest powszechne. Jednak przyczyną topienia się złącza i kabli może być również nieprawidłowe połączenie. Najnowszy incydent podnosi kwestię tego, czy 12-pinowe złącze zasilania (zarówno 12VHPWR, jak i 12V-2×6) naprawdę wytrzyma 600 W nawet na wszystkich pinach przy pełnym obciążeniu.

Użytkownik Reddita u/VersauteGurke zgłosił, że jego złącze 12V-2×6 niespodziewanie się spaliło, ale zaskakujące jest to, że nie jest to zwykłe 12-pinowe złącze, ale specjalna dwukolorowa edycja MSI, która ma żółte końcówki do prawidłowego włożenia. Tu mała uwaga – MSI dostarcza dwa złącza dual-tone. To przedstawione tutaj to adapter, który jest dostarczany w ich GPU, podczas gdy to do PSU używa jednostronnej, 16-pinowej wtyczki na obu końcach i nie jest przeznaczone do używania z adapterami.

Czytaj też: Test MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-477PL. Tytan z GeForce RTX 5090 wylądował

VersauteGurke użył adaptera dołączonego do procesorów graficznych MSI na swojej karcie MSI GeForce RTX 5090. To samo złącze jest również dostępne w najnowszych zasilaczach MSI wyposażonych w 12 V-2×6. Żółta część powinna całkowicie wejść do portu na procesorze graficznym, aby zapewnić pełny kontakt, ale najwyraźniej tak się nie stało. Trudno powiedzieć, że jest to kolejny błąd użytkownika, ponieważ wiele takich przypadków pojawiło się już wcześniej i wciąż się mnoży.

Przeprowadzono wiele dochodzeń, ale jak dotąd nie znaleziono trwałego rozwiązania. Jeśli złącze MSI ulegnie awarii, bardziej prawdopodobne jest, że zwykłe złącza łatwo się spalą. Nie wiemy, ilu użytkowników posiada dwukolorowe złącze MSI do zasilania swoich GPU i jakie dokładnie modele GPU posiadają. RTX 5080 również jest dotknięty w pewnym stopniu podobnymi problemami.

GeForce RTX 5090 może zużywać blisko 600 W, co może w mgnieniu oka z łatwością podnieść temperaturę kabli do ponad 100°C, a nawet dojść do 150°C. To wystarczy, aby stopić kable i złącze.