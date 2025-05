Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups w rewelacyjnej cenie dla użytkowników Allegro Smart

Krups Evidence Ecodesign EA897B – parametry

Ekspress Krups Evidence Ecodesign EA897B to nieduże, zgrabne urządzenie o wysokim stopniu automatyzacji. Do dyspozycji użytkownika jest 8 wstępnie zaprogramowanych przepisów na napoje i możliwość zapisania własnych ustawień, a także automatyczne programy czyszczące. Maszyna wyposażona została w opatentowany termoblok z funkcją szybkiego nagrzewania i automat do spieniania mleka. Pełną listę parametrów znajdziecie poniżej:

Typ ekspresu: Automatyczny ciśnieniowy.

Automatyczny ciśnieniowy. Ciśnienie: 15 barów.

15 barów. Moc: 1450 W.

1450 W. Rodzaj kawy: Ziarnista.

Ziarnista. Młynek: stalowy, stożkowy żarnowy, 5 stopni zmielenia

stalowy, stożkowy żarnowy, 5 stopni zmielenia Pojemność zbiornika na kawę ziarnistą: 260 g.

260 g. Pojemność zbiornika na wodę: 2,3 litra.

2,3 litra. System grzewczy: Thermoblock, zapewniający szybkie nagrzewanie.

Thermoblock, zapewniający szybkie nagrzewanie. Dostępne napoje: 8 rodzajów: Ristretto, Espresso, Lungo, Americano, Cappuccino, Caffe Latte, Latte Macchiato, gorąca woda

8 rodzajów: Ristretto, Espresso, Lungo, Americano, Cappuccino, Caffe Latte, Latte Macchiato, gorąca woda System mleczny: Automatyczny system spieniania mleka One Touch Cappuccino

Automatyczny system spieniania mleka One Touch Cappuccino Parzenie dwóch kaw jednocześnie: Tak, w tym dwóch kaw czarnych lub dwóch kaw mlecznych jednocześnie.

Tak, w tym dwóch kaw czarnych lub dwóch kaw mlecznych jednocześnie. Sterowanie: przyciski

przyciski Regulacja: Możliwość regulacji mocy kawy, ilości zaparzanej kawy, temperatury kawy (3 poziomy) oraz stopnia zmielenia kawy (ręczna regulacja, 5 poziomów).

Możliwość regulacji mocy kawy, ilości zaparzanej kawy, temperatury kawy (3 poziomy) oraz stopnia zmielenia kawy (ręczna regulacja, 5 poziomów). Funkcje dodatkowe: Funkcja “Moja kawa” (zapisywanie ustawień), automatyczny cykl podwójnego mielenia dla dużej kawy (220 ml), funkcja gorącej wody.

Funkcja “Moja kawa” (zapisywanie ustawień), automatyczny cykl podwójnego mielenia dla dużej kawy (220 ml), funkcja gorącej wody. Higiena i czyszczenie: Automatyczne programy płukania, czyszczenia i odkamieniania; automatyczne płukanie systemu mlecznego; wyjmowana tacka ociekowa i zbiornik na fusy; system filtrowania wody (kompatybilny z filtrem Claris Aqua).

Automatyczne programy płukania, czyszczenia i odkamieniania; automatyczne płukanie systemu mlecznego; wyjmowana tacka ociekowa i zbiornik na fusy; system filtrowania wody (kompatybilny z filtrem Claris Aqua). Wymiary: Około 24 cm (szer.) x 36,7 cm (wys.) x 38 cm (głęb.).

Około 24 cm (szer.) x 36,7 cm (wys.) x 38 cm (głęb.). Maksymalna wysokość naczynia: 15,8 cm.

Czytaj też: Gemini w końcu przestanie być frustrujące w edycji zdjęć. Zmierza do nas obiecująca nowość

Krups Evidence Ecodesign EA897B – promocja

Wystawcą oferty promocyjnej Allegro Smart jest sklep firmowy Krups. Ekspres wyceniony został na 1499 zł i jak podaje Ceneo, jest to w tej chwili najniższa oferta w sieci, a po raz ostatni model Evidence Ecodesign EA897B w takiej cenie można było kupić w grudniu zeszłego roku. Ekspres jest dość zaawansowanym urządzeniem o wysokim stopniu automatyzacji i wydaje się, że taka wycena jest naprawdę korzystna. Ofertę promocyjną znajdziecie tutaj.