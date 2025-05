Home Sztuczna inteligencja Gemini w końcu przestanie być frustrujące w edycji zdjęć. Zmierza do nas obiecująca nowość

Skoro już dostaliśmy możliwość edytowania tworzonych za pomocą Gemini zdjęć, to po jaką cholerę za każdym razem dostajemy nowy obrazek, który ma się nijak do poprzedniego? Być może ktoś po drugiej stronie usłyszał tego typu utyskiwania i w końcu coś z tym zrobił. Generatywna sztuczna inteligencja od Google stanie się przez to bardziej użyteczna w codziennych zastosowaniach. Generowanie i edycja obrazu z Gemini 2.0 Flash jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej dla deweloperów. Natywna edycja obrazu w aplikacji Gemini jest szerzej dostępna w USA, ale to tylko kwestia czasu, kiedy oczekiwana nowość przedostanie się w inne części globu. Jak to będzie w zasadzie działać?