Koniec przewagi ChatGPT? Gemini dostaje obsługę wielu zdjęć

Możliwość przesyłania wielu obrazów wreszcie dostępna dla wybranych użytkowników Gemini

Jednym z dotychczasowych atutów ChatGPT była możliwość przesyłania wielu obrazów w aplikacji webowej, co w wielu scenariuszach okazywało się niezwykle przydatne. Użytkownicy Gemini Advanced byli dotąd ograniczeni do przesyłania pojedynczych grafik, co często wprawiało we frustrację, gdy chciało się przeanalizować więcej obrazów albo wygenerować coś bardziej skomplikowanego. Na szczęście ten dystans zaczyna się zmniejszać, bo w sieci pojawiają się doniesienia, że niektórzy mogą już przesyłać kilka obrazów do Gemini.

Użytkownik Reddita o pseudonimie Gaiden206 podzielił się taką informacją, wskazując, że jako subskrybent Gemini Advanced, może już w wersji webowej przesyłać wiele obrazów na raz. Funkcja ta jest dostępna w ramach modelu Gemini 2.0 Flash, co powinno pokryć większość zastosowań, ale można się też spodziewać, że z czasem Google przeniesie ją też do nowszych modeli. Firma zapewne będzie również ulepszać samo działanie, bo jak zauważają w komentarzach użytkownicy, jakość generowanych obrazów nie jest jeszcze idealna, co może wpływać na użyteczność tej nowości.

W ubiegłym tygodniu Google rozpoczął wdrażanie możliwości modyfikowania zarówno obrazów wygenerowanych przez AI, jak i przesłanych przez użytkowników za pomocą Gemini w aplikacji mobilnej i webowej. Użytkownicy mogą zmieniać tło, zastępować obiekty, dodawać elementy i wiele więcej. Opcja przesyłania na raz wielu obrazów wpasowuje się więc idealnie w ostatnie działania giganta, mające na celu rozwój funkcji związanych z obsługą obrazów. W obu przypadkach udostępnianie nowości przebiega stopniowo, więc trzeba jeszcze uzbroić się w cierpliwość.

Jak można też było się spodziewać, przesyłanie wielu obrazów nie jest na razie dostępne dla darmowych kont. To akurat nikogo nie dziwi, ponieważ Google takie nowsze, bardziej zaawansowane funkcje rezerwuje dla osób, które płacą za dostęp do lepszego Gemini. Nie wiemy jednak, czy z czasem firma zdecyduje się udostępnić funkcję dalej, czy pozostanie oba ekskluzywna dla użytkowników Andvanced. Na pewno w międzyczasie gigant rozszerzy ją na aplikację Gemini na Androidzie, bo wzmianki na ten temat pojawiły się już w kodzie, co wskazuje na trwające testy.

Takie działanie pokazuje, że Google aktywnie pracuje nad udoskonaleniem Gemini, starając się dorównać możliwościom swojego głównego konkurenta i nie pozostawać w tyle. Wprowadzenie obsługi wielu obrazów to krok w dobrym kierunku, choć jakość generowanych grafik i dostępność funkcji dla wszystkich użytkowników pozostają kwestią otwartą. Miejmy nadzieję, że Google szybko upora się z tymi niedociągnięciami i wkrótce wszyscy użytkownicy Gemini będą mogli w pełni korzystać z tej wyczekiwanej funkcji.