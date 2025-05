Ostatnie chwile promocji na ekspresy Krups w Allegro Smart Weeks

Krups EA8108

Krótki opis promocyjnych ofert zacznę od modelu najtańszego – to zgrabny automat, który automatycznie robi dwa rodzaje kawy – zwykłą i espresso. Ciśnienie robocze wynosi 15 barów, moc 1450 W, zbiornik na wodę ma pojemność 1,6 l, a zbiornik na kawę mieści 260 g ziaren.

Za ich zmielenie odpowiada młynek ze stalowymi żarnami, a za zaparzanie opatentowany termoblok. Ekspres może robić dwie kawy jednocześnie. Miłośnicy różnej formy kaw z mlekiem mają do dyspozycji spieniacz do mleka, dzięki któremu przygotujemy ulubione napoje. Proces czyszczenia jest uproszczony – nie potrzeba do tego wymontowywać termobloku, czyści się go za pomocą tabletki.

W ramach Smart Weeks Krups EA8108 można kupić za jedyne 939 zł.

Krups Evidence EcoDesign EA897B

Jest to ekspres automatyczny dla bardziej wymagających użytkowników. Ciśnienie robocze wynosi 15 barów, moc 1450 W, pojemność zbiornika na wodę 2,3 l, a na kawę 260 g. Urządzenie wyposażone jest w automatyczny spieniacz, można zatem przygotowywać także kawy mleczne za pomocą jednego przycisku – jest osiem wstępnie zaprogramowanych przepisów na napoje (ristretto, espresso, lungo, americano, cappuccino, caffe latte, latte macchiato, gorąca woda).

Do sterowania pracą urządzenia przeznaczony jest czytelny, lekko pochylony panel z przyciskami, który pozwala także na zapamiętanie własnych ustawień. Krups Evidence EcoDesign EA897B pozwala przygotować jednocześnie dwie kawy mleczne, ma termoblok do zaparzania kawy nie wymagający wymontowywania do czyszczenia – odpowiada za to automatyczny system czyszczenia z pomocą specjalnej tabletki.

W ofercie Smart Weeks Krups Evidence EcoDesign EA897B można kupić za jedyne 1499 zł.

Krups Evidence EA8948

Najbardziej zaawansowany z opisywanej trójki, choć zarazem bardzo podobny do poprzedniego, dzieli też z nim podstawowe cechy, czyli ciśnienie robocze 15 barów przy mocy 1450 W, bardzo podobną obudowę ze zbiornikiem na wodę 2,3 l, nadający się do automatycznego czyszczenia termoblok i automatyczny młynek ze stalowymi żarnami i ze zbiornikiem na 260 g kawy.

Różnica tkwi w oprogramowaniu, Krups Evidence EA8948 pozwala bowiem na przygotowanie napoju za pomocą 14 wstępnie zdefiniowanych przepisów (espresso, duża kawa, ristretto, doppio, americano, cappuccino, latte macchiato, caffe latte, espresso macchiato, flat white, spienione mleko, herbata ziołowa, herbata zielona, herbata czarna). W zestawie z ekspresem znalazła się stalowa karafka na mleko.

W ofercie Smart Weeks Krups Evidence EA8948 można kupić za jedyne 2099 zł.

