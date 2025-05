Chiny mają laser, którego zazdrości im Zachód. Właśnie sprawdził się na odległości ponad 100 000 km 

Jest ono oparte na nowatorskim laserze, z wykorzystaniem którego można znaleźć satelitę oddalonego o 130 000 kilometrów. Rzeczona technologia działa również za dnia, a o jej możliwościach przekonaliśmy się dzięki testom poświęconym Tiandu-1. Ten ostatni jest chińskim satelitą krążącym wokół Srebrnego Globu.

Aby go zlokalizować, wystrzelono wiązkę lasera w kierunku układu retroreflektorowego zamontowanego na pokładzie Tiandu-1. Taka wiązka odbiła się od wspomnianego retroreflektora i powróciła na Ziemię. Wszystko to w mniej niż sekundę. Precyzja wymagana do realizacji takiego celu jest porównywana do trafienia w obiekt o wielkości ludzkiego włosa z odległości 10 kilometrów.

Laser wykorzystany do pomiaru odległości jest tak precyzyjny, że można to porównać do trafienia w cel wielkości ludzkiego włosa z odległości 10 kilometrów

Poza imponującą dokładnością należy też zwrócić uwagę na fakt, iż mówimy o pierwszym takim teście przeprowadzonym w ciągu dnia. Przedstawiciele Chińskiej Akademii Nauk użyli pomiaru odległości laserowej w celu określenia, ile czasu potrzeba na otrzymanie sygnału zwrotnego. Tym sposobem byli w stanie obliczyć odległość od celu z wysoką dokładnością. Osiągnięty sukces powinien być bardzo istotny dla przyszłości wielu misji, na czele ze stacją ILRS, czyli międzynarodową placówką, którą Chińczycy chcieliby zbudować na Księżycu.

Wspomniany satelita, czyli Tiandu 1, został wystrzelony w marcu 2024 roku. To jeden z dwóch bliźniaczych pojazdów oddelegowanych w kierunku Srebrnego Globu. Wyposażony w przekaźnik Queqiao 2, od tamtej pory został wykorzystany między innymi na potrzeby zapewnienie komunikacji w czasie misji Chang’e 6, której celem była niewidoczna strona Księżyca. Kiedy przyszła pora na testy lasera, to najpierw odbył się nocny, a teraz udało się powtórzyć sukces za dnia.