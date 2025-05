Latające “termosy” w chińskiej armii. To cisi zabójcy, a nie kurierzy z jedzeniem

Nowy chiński mikrodron wygląda jak termos, ale to nie żaden żart, a śmiertelnie niebezpieczny sprzęt

Opracowany dla chińskiej armii dron został zaprojektowany z myślą o wsparciu piechoty. Może przenosić do trzech granatów, zrzucając je po cichu na konkretne cele, a jednocześnie przesyłać obraz w czasie rzeczywistym do operatora. Gdyby tego było mało, dzięki modularnej konstrukcji, składanym wirnikom i regulowanym komorom ładunkowym dron może być łatwo dostosowywany do różnych scenariuszy bojowych.

Na szczególną uwagę zasługuje w tym przypadku wbudowany w drona moduł neuronowy (NPU), który pozwala jednemu operatorowi kontrolować wiele dronów jednocześnie, korzystając ze wsparcia sztucznej inteligencji przy wyborze celów. Co więcej, ten termos-dron może być wystrzeliwany z granatnika 35 mm, co umożliwia jego błyskawiczne rozmieszczenie i zwiększa zasięg operacyjny.

Równolegle chińska armia testuje również drony o komunikacji nie bezprzewodowej (radiowej), a przewodowej (z użyciem światłowodów), inspirując się doświadczeniami z wojny na Ukrainie. Tego typu drony wykorzystują lekkie światłowodowe przewody komunikacyjne, które rozwijają się w trakcie lotu, zapewniając odporność na zakłócenia elektroniczne, co stanowi powszechny problem na współczesnym polu walki. Dzięki tej technologii dron zachowuje pełną łączność z operatorem, mimo że porusza się swobodnie w powietrzu.

Połączenie sztucznej inteligencji, komunikacji światłowodowej oraz modularnej budowy mikrodronów pokazuje, że Chiny aktywnie rozwijają zdolności bezzałogowego prowadzenia działań zbrojnych. Skupiając się na rozwiązaniach skalowalnych i kosztowo efektywnych, Chiny starają się zwiększyć swoją skuteczność operacyjną w różnych warunkach bojowych.