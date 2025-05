Europa rozwija swój ChatGPT. Le Chat zyskuje pakiet cennych funkcji

Wdrożenie przeprojektowanej funkcji agentów bezpośrednio na platformie Le Chat, zastępuje wcześniejszy, bardziej ograniczony interfejs Agent Builder. Kluczową zaletą nowego rozwiązania jest jego głęboka integracja z głównym interfejsem czatu, co pozwala na płynniejsze doświadczenie dla użytkownika końcowego. Dostęp do funkcji odbywa się poprzez nową zakładkę Agenci w Le Chat, gdzie użytkownicy mogą zarówno budować nowe agenty, jak i eksplorować kolekcję już istniejących rozwiązań. Obecnie mamy do dyspozycji czterech: Data Analyst, Personal Tutor, Universal Summarizer oraz Writing Assistant.

System konfiguracji obejmuje podstawowe pola takie jak nazwa, opis i instrukcje zachowania, ale prawdziwa moc tkwi w zaawansowanych ustawieniach. Szczególnie interesujące są Ograniczenia (tzw. guardrails), a więc negatywne prompty, które pomagają kierować odpowiedzi z dala od niepożądanych zachowań, oraz predefiniowane lub niestandardowe ustawienia tonu. Te narzędzia umożliwiają precyzyjne dostrojenie sposobu, w jaki każdy agent reaguje na wprowadzane dane. Najważniejszą innowacją jest jednak rozszerzony dostęp do narzędzi i usług. Agenci mogą otrzymać uprawnienia do korzystania z wyszukiwania internetowego, korzystania z funkcji Płótno (praca nad dokumentami), generowania obrazów i kodu, a także integracji z Gmailem i Kalendarzem Google. Mistral wprowadza również system Bibliotek – komponentów, które można podłączać do agentów, czyniąc konfigurację rozszerzalną dla bardziej zaawansowanych przepływów pracy.

Kluczowym elementem różnicującym Mistral AI od konkurencji jest koncentracja na wydajności, szczególnie w zakresie opóźnień. W porównaniu z GPTs od OpenAI czy Gems od Google, odpowiedzi poprzez agentów Mistral AI są generalnie szybsze, co może przyciągnąć deweloperów i zaawansowanych użytkowników zarządzających bardziej interaktywnymi aplikacjami. Ta przewaga może okazać się decydująca w środowiskach wymagających szybkich odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Warto sprawdzić i przekonać się samemu, tym bardziej, że funkcje są dostępne również w wersji darmowej.

Mistral AI, we współpracy z Nvidią, funduszem inwestycyjnym MGX ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Bpifrance, planuje stworzyć w regionie Paryża największy w Europie kampus dedykowany sztucznej inteligencji. Projekt obejmuje centra danych, infrastrukturę obliczeniową wysokiej wydajności, edukację i badania naukowe. Kampus w Essonne, pod Paryżem, ma być zasilany energią o mocy 1,4 GW, co czyni go strategicznym projektem dla rozwoju zaawansowanych modeli AI w Europie.