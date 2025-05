Logitech HOTAS i inne akcesoria gamingowe taniej w Amazon.pl

Kontroler HOTAS, kierownica Logitech do maszyn rolnicznych – to na początek

Czego tu nie ma 🙂 Zacznijmy od kontrolerów – tych niezwykłych. Niewątpliwie w najbardziej rzuca się w oczy system HOTAS X56, odziedziczony po Saiteku, który wznosi rozgrywkę w symulatorach lotu takich jak Microsoft Flight Simulator na zupełnie nowe wyżyny, szczególnie po dołączeniu dwóch kolejnych akcesoriów – panelu komunikacyjnego i dodatkowego kontrolera podwozia i świateł z oferty promocyjnej. Nawet wtedy system można dalej rozbudowywać, a w skrajnej formie odwzorować z jego pomocą większość podstawowych funkcji samolotu.

Ale nie tylko lataniem gracz żyje – dla miłośników wyścigów samochodowych Amazon ma dobrze znaną kierownicę G29, a jesli nie wyścigi nam w głowach, to Logitech ma także kierownicę wraz z panelem sterowania dostosowaną do znanego i lubianego Farm Simulatora, czyli do prowadzenia maszyn rolniczych.

Reszta jest już bardziej typowa – mamy na promocji szeroki wybór myszy, zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych, klawiatur zwykłych i gamingowych, w wydaniach mechanicznych i membranowych. Miłośnicy streamingu mogą taniej nabyć także znane mikrofony Yeti i słuchawki G733.

Pełna lista jest oczywiście bogatsza i warto zobaczyć ją całą – znajdziecie ją oczywiście tutaj.