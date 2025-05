Windows 10 otrzymuje łatki z okazji Patch Tuesday. Za dużo w nich nie ma

Nowe aktualizacje są dystrybuowane w ramach łatki KB5058379. Powinna ona pobrać się automatycznie w Windows Update, a jeśli tak się nie stanie – należy sprawdzić jej dostępność ręcznie. A co przynosi? Niestety – niewiele, a sam Microsoft również nie udziela obszerniejszych informacji na ten temat.

Windows 10 załatany – pod jakim względem

Jedyną informacją na temat aktualizacji Windows 10 jest lakoniczna wzmianka, że “ta aktualizacja rozwiązuje problemy bezpieczeństwa systemu operacyjnego”. Ponadto zawiera ona także łatkę, jaka została udostępniona w aktualizacji KB5055612, wydanej 22 kwietnia. Jej cel to ulepszenia w narzędziu SBAT dotyczące wykrywania systemów Linux. Jeśli ją zainstalowano wcześniej, na urządzeniu zostaną pobrane i zainstalowane wyłącznie nowe aktualizacje zawarte w pakiecie KB5058379.

Co interesujące, Microsoft zadbał także o użytkowników starszych edycji Windows 10: 1809, 1607 oraz 1057. Dla nich zostały wydane odpowiednio łatki KB5058392, KB5058383 oraz KB5058387. Są one związane z aspektami bezpieczeństwa. Nie otrzymały poprawek niewspierane już systemy Windows 10 20H2 i Windows 10 1909. A ja przypominam, że do końca wsparcia dla Windows 10 pozostało już tylko pięć miesięcy. To dobry moment, aby przemyśleć, co dalej?

