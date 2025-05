Windows 10 – pojawia się szansa na ratunek dla starszych komputerów

Szacuje się, że wraz z zakończeniem wsparcia dla systemu Windows 10 aż 240 milionów komputerów PC stanie się przestarzałych. Oznacza to m.in. podatność na ataki. Microsoft mocno namawia, aby użytkownicy “dziesiątki” przesiedli się na Windows 11, a “End of 10” zachęca do Linuxa i robi wszystko, aby ułatwić zmianę.

Linux zamiast Windows 10? Można rozważyć

Strona internetowa o nazwie “End of 10” oferuje proste instrukcje instalacji Linuxa, wyjaśniając jednocześnie zalety tego systemu operacyjnego w porównaniu z Windows. Zgodnie z nazwą, projekt jest skierowany głównie do użytkowników komputerów z Windows 10, które nie kwalifikują się do systemu Windows 11 z powodu ograniczeń sprzętowych – rygorystyczne wymagania dotyczące procesora potencjalnie uniemożliwią uruchomienie najnowszego systemu operacyjnego firmy na setkach milionów komputerów.

Windows 11 obsługuje tylko procesory Intela 8. generacji i AMD Ryzen 2000 lub nowsze, co wyklucza większość systemów wyprodukowanych przed 2017 rokiem. Jednak “End of 10” twierdzi, że wiele komputerów PC wyprodukowanych nawet wcześniej, po 2010 roku, nadal nadaje się do użytku. Ich wydajne wykorzystywanie umożliwi właśnie Linux.

“End of 10” zachęca użytkowników do przejścia na Linuxa. Strona podkreśla kilka zalet, skupiając się na oszczędnościach kosztów i większej kontroli nad oprogramowaniem. System obsługuje wiele starszych komputerów, które nie otrzymają aktualizacji systemu Windows 11, więc użytkownicy nie muszą modyfikować swojego sprzętu. System operacyjny można pobrać bezpłatnie, a strona oferuje szybki przewodnik instalacji . Chociaż niektóre popularne programy Windows i macOS wymagają alternatyw w systemie Linux, użytkownicy, którzy polegają głównie na przeglądarkach internetowych, prawdopodobnie nie zauważą znaczącej różnicy po przejściu z systemu Windows.

Ponadto strona podkreśla, że Linux oferuje większą prywatność, ponieważ nie jest kontrolowany przez korporację, która śledzi zachowania użytkowników. Jest również narażony na mniej złośliwego oprogramowania, gdyż większość cyberataków jest skierowana na inne systemy operacyjne. A doświadczeni użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoimi maszynami.

Nie wiadomo, czy zbliżający się koniec wsparcia dla systemu Windows 10 odstraszy użytkowników od Microsoftu. Chociaż ponad połowa urządzeń z “okienkami” nadal działa na “dziesiątce” (wg statystyk StatCounter), adopcja systemu Windows 11 znacznie przyspieszyła w ostatnich miesiącach i wkrótce może prześcignąć starszy system operacyjny.