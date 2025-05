Czy tego chcesz, czy nie, otrzymasz Windows 11 24H2. Ruszyło aktualizowanie kompatybilnych maszyn

Wersja 24H2 systemu Windows 11 będzie teraz wyświetlana W Windows Update jako gotowa do “pobrania i zainstalowania”. Oznacza to, że system został uznany przez Microsoft za kompletny, czyli gotowy dla wszystkich maszyn spełniających wymogi sprzętowe.

Windows 11 24H2 – do kogo trafi?

Aktualizacja systemu Windows 11 24H2 jest oferowana natychmiast po sprawdzeniu dostępności aktualizacji, ale nie zostanie pobrana, dopóki nie klikniesz “Pobierz i zainstaluj”. Nic nie zostanie pobrane, dopóki go nie klikniesz,choć w niektórych przypadkach system Windows 11 24H2 rozpocznie pobieranie aktualizacji samodzielnie. Jakie to przypadki? W dokumencie wsparcia czytamy, że będą to „urządzenia z systemami Windows 11 w wersjach Home i Pro, 23H2, 22H2 i 21H2, którymi nie zarządzają działy IT”.

W takich przypadkach otrzyma się powiadomienie, gdy aktualizacja zostanie pobrana i będzie oczekiwać na instalację. I tu zaczyna się robić ciekawie, ponieważ system Windows 11 nie pozwala jej anulować, co jak dotąd było możliwe praktycznie dla każdej. Zamiast tego możesz wybrać czas ponownego uruchomienia urządzenia lub odłożyć aktualizację w czasie.

Co możesz zrobić, gdy pobierana jest wersja 24H2 systemu Windows 11, ale nie podoba Ci się ona, ponieważ powoduje problemy na Twoim komputerze i nie chcesz jej w tej chwili? Należy zatrzymać Windows Update. W tym celu należy wpisać w wierszu poleceń:

net stop wuauserv

net stop bits



Po wstrzymaniu aktualizacji będziesz mieć dostęp do folderów związanych z usługą Windows Update, co oznacza, że możesz teraz usunąć folder Software Distribution. Zawiera on pliki usługi, w tym te wymagane dla wersji 24H2. Tu niezbędne będzie polecenie:

del /f /s /q %windir%\SoftwareDistribution\Download\*

Jeśli jednak nie masz nic przeciwko Windows 11 24H2, po prostu zainstaluj tę wersję systemu.