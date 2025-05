Twórca zabezpieczeń systemu Windows ma prosty sposób jak zwiększyć bezpieczeństwo naszego komputera 

Czasami proste kroki mogą dać ogromną poprawę naszego bezpieczeństwa online

David Weston, wiceprezes ds. bezpieczeństwa przedsiębiorstw i systemów operacyjnych w firmie Microsoft, wskazuje, że jednym z największych zagrożeń dla naszego komputera są uprawnienia administratora. Z jednej strony, takie konto ze wszystkimi uprawnieniami ma nas zabezpieczyć, ale jeśli ktoś (np. haker) uzyska te uprawnienia, to tak jakby dostał klucze do całego domu, co oznacza, że może robić, co chce.

Czytaj też: Cloudflare raportuje o zatrważającym wzroście ataków DDoS

Szczególnie niebezpieczne jest codzienne korzystanie z konta administratora, bo w połączeniu z możliwością zdalnego dostępu do komputera stwarza to ogromne ryzyko. Hakerzy mogą wtedy nie tylko włamać się na nasz komputer, ale też nas szpiegować, instalować złośliwe programy, uruchamiać szkodliwy kod i zmieniać ważne ustawienia. A po takich działaniach już tylko krok od tragedii. Jest na to na szczęście prosty sposób, według Westona z Microsoftu.

Czytaj też: Wikipedia otrzyma wsparcie od SI. Ale nie rezygnuje z ludzi

Jak się przed tym chronić? To proste:

Wejdź w ustawienia Windows, do sekcji „Konta”.

Utwórz tam nowe, lokalne konto administratora i zabezpiecz je silnym, unikalnym hasłem. Będziesz go potrzebować tylko wtedy, gdy system poprosi o uprawnienia administratora (bez konieczności wylogowywania się z normalnego konta).

Zmień typ swojego dotychczasowego konta na „Użytkownik standardowy”. To szybka zmiana.

Czytaj też: Koniec ery domowego kopania Bitcoina? Nowe dane nie pozostawiają złudzeń

Po wykonaniu tych prostych kroków Twój komputer będzie znacznie bezpieczniejszy. W przypadku konieczności uzyskania uprawnień o podwyższonym poziomie dostępu, system każdorazowo zażąda podania hasła konta administratora. Proces ten nie wiąże się jednak z wymuszeniem wylogowania z aktualnie używanego konta, dlatego nic się nie zmieni, ale cyberprzestępcy będą już mieli problem. Czasem tak ważna zmiana nie wymaga wiele wysiłku.