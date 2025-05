Cloudflare raportuje o zatrważającym wzroście ataków DDoS

W pierwszym kwartale 2025 roku Cloudflare zablokowało 20,5 mln ataków DDoS

Czym jest atak DDoS? Wyobraź sobie sytuację, w której do małego sklepu internetowego nagle zaczyna przychodzić mnóstwo ludzi, którzy nic nie chcą kupić, tylko blokują przejścia, zagadują sprzedawcę i uniemożliwiają normalnym klientom dostanie się do kasy i zrobienie zakupów. W efekcie sklep staje się niedostępny dla tych, którzy rzeczywiście chcą skorzystać z jego oferty.

W rzeczywistości jest to rodzaj cyberataku, polegający na rozproszonej odmowie usługi (Distributed Denial of Service), którego celem jest uczynienie niedostępnym serwera, usługi, strony internetowej lub innego zasobu sieciowego dla jego prawowitych użytkowników. Atak ten polega na jednoczesnym zalewaniu celu ogromną ilością fałszywych żądań z wielu różnych, często rozproszonych geograficznie źródeł.

W pierwszym kwartale 2025 roku wcześniej wspomniana firma Cloudflare odnotowała i zablokowała imponującą liczbę 20,5 miliona ataków DDoS. Z jej danych wynika, że 6,6 miliona ataków było wymierzonych bezpośrednio w infrastrukturę Cloudflare. Zgodnie z nowym raportem firmy, najbardziej popularnym celem ataków DDoS były serwery gier, a ucierpiały na tym znane tytuły, w tym Counter-Strike: GO, Team Fortress 2 i Half-Life 2: Deathmatch.

Przy ich raporcie warto również zauważyć znaczący wzrost liczby ataków w porównaniu z poprzednimi okresami, czyli o 198 procent w stosunku do ostatniego kwartału 2024 roku i aż o 358 procent w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego. Oczywiście, w tym raporcie widać, że zwykli użytkownicy nie mają się o co martwić, bo dotyczy to wielkich firm, ale każdy powinien się zabezpieczyć, szczególnie kiedy ma coś do stracenia.