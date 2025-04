Rewolucja na nadgarstku! Asus VivoWatch 6 Aero z EKG i pomiarem ciśnienia krwi

Nie smartwatch, a kompaktowa opaska – oto Asus VivoWatch 6 Aero

Asus raczej nie kojarzy nam się z rynkiem urządzeń ubieralnych, jednak jego najnowsza opaska z pewnością zwróci uwagę wszystkich, którzy cenią sobie kompaktowe rozmiary i szeroki zakres funkcji związanych z monitorowaniem zdrowia. Jeśli klasyczne smartwatche są dla was zbyt duże i zbyt drogie, a jednak chcecie mieć dostęp do większej liczby sensorów, by dbać o swoje zdrowie, to może być propozycja dla was.

Czytaj też: Właściciele kolejnych smartfonów Xiaomi mogą już testować Androida 16

VivoWatch 6 Aero to lekkie urządzenie o wadze zaledwie 27 gramów (z paskiem), a cała konstrukcja jest wodoszczelna do 5 ATM, co oznacza odporność na pot i deszcz. Wyposażono go w 1,1-calowy wyświetlacz AMOLED i na pierwszy rzut oka prezentuje się jak standardowa opaska fitness – bez zbędnych ozdobników, ale z konkretnym przeznaczeniem. Jeśli chodzi o żywotność baterii, Asus deklaruje do pięciu dni normalnego użytkowania i siedem dni w trybie oszczędzania energii. Opaska jest kompatybilna z Androidem 10 i nowszymi oraz iOS 13 i nowszymi, a łączy się za pomocą Bluetooth 5.0 lub nowszego. Warto też wspomnieć, że opaska działa na najnowszym oprogramowaniu Asus Health AI 5.0, które przetwarza dane w czasie rzeczywistym, dostarczając nam informacji o naszym organizmie.

Czytaj też: Samsung słucha fanów? Galaxy Watch Classic powraca do gry

Najważniejsze są tu jednak funkcje zdrowotne, na których producent skupił się najbardziej. Kluczową cechą jest oczywiście monitorowanie ciśnienia krwi. Podczas gdy Apple i Samsung oferują tę funkcję w swoich flagowych smartwatchach, Asus jako pierwszy wprowadza ją do opaski fitness. Pomiar ciśnienia krwi wymaga naszego aktywnego udziału, bo należy przyłożyć palec do przedniego sensora i pozostać nieruchomo przez kilka sekund. Wynik (w mmHg) pojawi się na ekranie opaski lub w powiązanej aplikacji zdrowotnej. Producent informuje, że do pomiaru ciśnienia krwi, tętna, natlenienia krwi i HRV (indeksu stresu) jednocześnie wykorzystuje proces napylania jonowego, czyli zaawansowaną technologię powlekania cienkimi warstwami materiałów na różnego rodzaju podłożach, w tym na sensorach urządzeń elektronicznych. Dzięki temu, w kontekście tej opaski, sensory są w stanie precyzyjnie mierzyć przepływ krwi, aktywność elektryczną serca i inne parametry biometryczne niezbędne do monitorowania ciśnienia krwi, tętna i natlenienia.

Czytaj też: CMF Phone 2 Pro oficjalnie – teleobiektyw i inne ulepszenia w przystępnej cenie

Na spodzie opaski umieszczono sensor PPG i EKG, a na froncie dodatkowy sensor PPG, który odpowiada za szacowanie ciśnienia krwi poprzez odczyt światła przechodzącego przez opuszek palca. Ten sam przedni sensor służy także do pomiaru natlenienia krwi. Wbudowany GPS zapewnia dokładniejsze śledzenie aktywności fizycznej, bo oczywiście o takich funkcjach Asus nie zapomniał.

Czytaj też: Huawei Watch 5 ujawnia swoje tajemnice. Znamy nawet ceny

Opaska Asus VivoWatch 6 Aero zadebiutowała w Chinach, gdzie kosztuje 1199 juanów, czyli około 680 złotych. Niestety na temat globalnej dostępności i cen poza Państwem Środka nie ma jeszcze żadnych informacji.