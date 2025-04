Samsung słucha fanów? Galaxy Watch Classic powraca do gry

Samsung nie zapomina o klasyce — Galaxy Watch z obrotowym pierścieniem powróci do oferty

Ostatnio w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia o tegorocznych smartwatchach Samsunga, a dokładnie o Galaxy Watch 8. Spodziewaliśmy się, że gigant powtórzy raczej strategię z zeszłego roku, wypuszczając oprócz podstawowego modelu również Ultra. Tymczasem w bazie certyfikacyjnej Bluetooth SIG znaleziono model o numerze SM-L505U oraz wzmiankę o Galaxy Watch 8 Classic. To sygnał, że Samsung przywróci w tym roku ten wariant, z czego fani na pewno się ucieszą.

Chociaż urząd certyfikacyjny nie zdradził nam żadnych szczegółów na temat specyfikacji, to przynajmniej wiemy, że urządzenie dołączy w tym roku do oferty producenta. Pojawienie się Galaxy Watch 8 Classic w bazie Bluetooth SIG oznacza, że premiera urządzenia jest kwestią krótkiego czasu. Lipcowa prezentacja wraz z nowymi składanymi smartfonami Samsunga wydaje się więc najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, choć może się jeszcze okazać, że gigant coś zamiesza w harmonogramie, jak to np. było w zeszłym roku z tabletami. Jeśli jednak nie pojawią się jakieś nieprzewidziane zawirowania, to letni debiut wydaje się prawie pewny.

Wielu fanów ma nadzieję, że powrót Galaxy Watch Classic oznacza również powrót uwielbianego obrotowego pierścienia, funkcji nieobecnej od czasów Galaxy Watch 6 Classic. Obrotowy pierścień to świetny sposób nawigacji po smartwatchu i wielu użytkownikom brakuje go w Galaxy Watch Ultra. Chociaż dotykowy pierścień w Galaxy Watch jest funkcjonalny, fizyczne obracanie jest znacznie wygodniejsze do obsługi zegarka jedną ręką.

Ponadto obrotowy pierścień dodaje również klasycznego wyglądu zegarkowi, z czego zresztą wzięła się jego nazwa. Dzięki temu może przemawiać do miłośników tradycyjnych zegarków analogowych, którzy jednocześnie chcą korzystać z funkcji śledzenia aktywności i snu oferowanych przez smartwatche.

Na razie informacji o tegorocznych modelach Galaxy Watch jest niewiele. Na początku tego miesiąca inna certyfikacja ujawniła, że Galaxy Watch 8 otrzyma nieznacznie większą baterię niż Watch 7 i można przypuszczać, że podobne ulepszenie dotknie również Galaxy Watch 8 Classic. Jednak na jakieś dokładniejsze szczegóły specyfikacji będziemy musieli poczekać. W miarę zbliżania się do premiery na pewno pojawią się kolejne plotki i przecieki.