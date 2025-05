Koniec ery domowego kopania Bitcoina? Nowe dane nie pozostawiają złudzeń

Eksperci z CoinShares twierdzą, że sytuacja staje się coraz gorsza

Aktualnie koszt wydobycia jednego Bitcoina znacząco wzrósł, a szacunki sięgają nawet 137 000 dolarów w Stanach Zjednoczonych. Jest to spowodowane czynnikami takimi jak wzrost kosztów energii, potrzeba aktualizacji sprzętu i cła handlowe, które w ostatnim czasie chyba wszystkim dały się we znaki. Według statystyk, średni koszt wydobycia jednej sztuki tej kryptowaluty dla głównych publicznych firm wydobywczych wzrósł do ponad 82 162 dolarów, z 55 950 w poprzednim kwartale.

Eksperci sugerują, że udane wydobycie wymaga nie tylko taniej energii elektrycznej, ale także zoptymalizowanej infrastruktury, takiej jak energooszczędne centra danych. Zalecają również, aby górnicy dywersyfikowali swoje źródła dochodów, angażując się w handel lub wynajmując swoje moce wydobywcze.

Możliwości zarabiania na kryptowalutach ewoluowały. Nadal można próbować swoich sił w wydobywaniu alternatywnych walut cyfrowych lub handlu istniejącymi, wykorzystując fluktuacje cen. Jednak czasy, gdy masowe inwestycje w wydajne karty graficzne i proste “kopanie” przynosiły zyski, prawdopodobnie minęły, o ile nie stanieją czynniki za to odpowiedzialne, w co wątpię.

Era, w której każdy mógł spróbować dorobić sobie na mocnym sprzęcie w swoim blaszaku, przeminęła i wygląda na to, że przetrwają jedynie ci z ogromnymi centrami tworzonymi w kluczowych lokalizacjach. Mówię o nich, ponieważ nawet w trudniejszych czasach mogą przestawić się na inne waluty i pozyskiwać każdą nowo powstającą, potencjalnie ograniczając rozwój mniejszych graczy na rynku kryptowalut.

Jednakże, rynek kryptowalut jest dynamiczny i podlega ciągłym zmianom. Nowe technologie, regulacje prawne i warunki rynkowe mogą wpłynąć na te trendy w przyszłości, co już można było zaobserwować wiele razy.