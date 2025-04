Masz działkę, ale nie masz czasu o nią zadbać? Robot koszący Ecovacs GOAT O1200 RTK zrobi to za Ciebie

Wyobraź sobie trawnik, który zawsze wygląda jak z reklamowego katalogu

Ecovacs GOAT O1200 RTK to inteligentny i precyzyjny robot koszący nowej generacji. Wykorzystując technologię RTK (Real-Time Kinematic), zapewnia niezwykle dokładne mapowanie terenu bez konieczności instalowania przewodów ograniczających. Ta cecha jest szczególnie cenna w ogrodach o nietypowych kształtach i z wieloma przeszkodami. Dzięki kompaktowym wymiarom (65 x 43,2 x 42 cm) oraz systemowi wykrywania krawędzi, GOAT O1200 RTK z łatwością manewruje na wąskich ścieżkach o szerokości jedynie 70 cm, co czyni go o 30% bardziej efektywnym w takich warunkach niż konwencjonalne roboty koszące.

Ten inteligentny robot planuje najbardziej efektywne trasy koszenia, sprawnie omijając przeszkody i poruszając się nawet po złożonych ogrodach. Z łatwością pokonuje nierówności terenu do 3 cm wysokości oraz wzniesienia o nachyleniu do 45 stopni. Wykorzystując zaawansowaną technologię RTK, LELS i LiDAR, robot łączy się z aż 45 satelitami, co zapewnia o 130% stabilniejsze połączenie w porównaniu do standardowych rozwiązań, nawet w zacienionych miejscach. Wbudowane algorytmy optymalizują ścieżki koszenia, aby pokryć cały trawnik i skrócić czas pracy. System globalnego pozycjonowania satelitarnego umożliwia dokładną lokalizację i ciągłe monitorowanie pozycji robota w celu tworzenia precyzyjnych map. Podczas koszenia robot inteligentnie wyznacza ścieżkę na podstawie danych o położeniu z modułu RTK, osiągając dokładność do 2-3 cm. Dzięki rozszerzonym pasmom RTK, urządzenie odbiera sygnał z maksymalnie 40 satelitów jednocześnie, oferując o 30% lepszą odporność na zakłócenia. Solidny LiDAR (3D-ToF) i kamera typu rybie oko wspomagają nawigację i utrzymanie stabilności, nawet gdy sygnały satelitarne są częściowo zasłonięte, zapewniając płynną i nieprzerwaną pracę.

Poza tym dzięki funkcji ECOVACS SmartEdge, identyfikując różne typy obrzeży i automatycznie zapisując je na mapie, ten robot eliminuje potrzebę instalowania fizycznych przewodów ograniczających lub ręcznego mapowania terenu. Co więcej, robot automatycznie dostosowuje strategię koszenia do rodzaju wykrytej granicy, zapewniając optymalne pokrycie krawędzi. Użytkownicy mają również możliwość ręcznego mapowania zdalnego i przełączania się między trybem automatycznym a ręcznym w czasie rzeczywistym. Dodatkowo zarządzanie wieloma strefami w ogrodzie jest proste – można je dodawać, usuwać, łączyć, dzielić oraz wyznaczać strefy i ścieżki na mapie. Użytkownik może zaplanować harmonogram koszenia na cały tydzień, aby trawnik był zawsze w idealnym stanie.

Praca w deszczu nie stanowi dla niego problemu dzięki klasie szczelności IPX6, która zapewnia odporność robota na wodę i niekorzystne warunki pogodowe. Robot kosi równo dzięki pływającej tarczy z regulacją wysokości ostrzy w zakresie 30–80 mm. Szerokość koszenia wynosząca 220 mm zapewnia szybkość i wydajność, a bateria litowo-jonowa 20 V / 4 Ah pozwala na do 75 minut ciągłej pracy, co wystarcza na trawniki o powierzchni do 1200 mkw. Po zakończeniu koszenia robot samodzielnie wraca do stacji dokującej i ładuje się do pełna w zaledwie 140 minut. Zarządzanie robotem odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej poprzez Bluetooth, umożliwiając ustawianie harmonogramów koszenia, definiowanie obszarów pielęgnacji oraz monitorowanie stanu urządzenia w czasie rzeczywistym.

Dzięki elektrycznie regulowanej wysokości koszenia w zakresie od 3 do 9 cm, robot GOAT O1200 RTK idealnie dostosowuje się do różnych rodzajów trawy, zapewniając zawsze perfekcyjny wygląd trawnika. Jego wydajność pozwala na skoszenie aż 400 metrów kwadratowych powierzchni w ciągu zaledwie jednej godziny pracy. Co więcej, robot pracuje niezwykle cicho, generując hałas na poziomie maksymalnie 59 dB, co jest porównywalne z głośnością przeciętnej lodówki i nie zakłóca spokoju domowników.

Jeśli czytając to pomyślałeś o biednych zwierzętach, to dzięki technologii AIVI 3D i czujnikom 3D ToF LiDAR, robot koszący rozpoznaje ponad 200 rodzajów przeszkód, delikatnie je omijając, co zapewnia bezpieczeństwo jeżom, kretom i innym małym stworzeniom w ogrodzie. Poza tym, instalacja GOAT O1200 RTK jest bezprzewodowa i zajmuje około 15 minut. Robot samodzielnie mapuje teren i rozpoczyna pracę. Po skończonym koszeniu automatycznie wraca do stacji ładującej, oferując maksymalną wygodę bez dodatkowych obowiązków. W zestawie z robotem znajdują się stacja ładująca, zasilacz, klucz imbusowy, kołki montażowe (w tym 8 do stacji), zapasowe ostrza oraz instrukcja obsługi.

Przejdźmy teraz do tej najmniej lubianej części opisu nowych sprzętów. Ecovacs GOAT O1200 RTK jest już dostępny w sprzedaży w cenie katalogowej 5499 zł. Na polskim rynku oferowane są również dwa inne modele z tej serii, charakteryzujące się nieco odmiennym zestawem funkcji: GOAT O800 RTK, wyceniony na 4199 zł, oraz GOAT O500 Panorama EU, dostępny za 3799 zł. Warto zwrócić szczególną uwagę na ten ostatni model, który wykorzystuje innowacyjny system Visual Localization System, łączący panoramiczną kamerę 360°, kamerę typu rybie oko oraz czujnik 3D-ToF Solid LiDAR. Dzięki temu robot może precyzyjnie określać swoje położenie i nawigować w małych i średnich ogrodach bez konieczności korzystania z sygnałów satelitów GNSS. Co więcej, funkcja Panoramic Vision wykorzystuje wszystkie obiekty w otoczeniu jako punkty odniesienia do nawigacji, co zapewnia stabilne i wydajne koszenie nawet w najbardziej zacienionych i złożonych ogrodach, bez względu na cień czy obecność dachu.