Microsoft wrzuca kolejną aktualizację Windows 11 w maju. Wprowadza nowości

KB5058499 to opcjonalna aktualizacja, więc nie zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie, ale jeśli masz włączony przełącznik przy opcji, aby pobrać najnowsze aktualizacje, gdy tylko są dostępne, nie zdziw się, jeśli usługa Windows Update automatycznie ją zainstaluje.

Co przynosi Windows 11 KB5058499?

Aktualizacja KB5058499 dla systemu Windows 11 24H2 jest wdrażana z nowym interfejsem użytkownika Share dla pulpitu, skrótem klawiaturowym Win + C i wieloma innymi funkcjami. “Share” to funkcja “przeciągnij i upuść”. Po wybraniu pliku w Eksploratorze plików i przeciągnięciu go do górnej części pulpitu, zobaczysz nowy zasobnik, który umożliwia upuszczanie plików do jednej z aplikacji systemu Windows, takiej jak WhatsApp. Domyślnie pojawiają się tylko cztery aplikacje, które zmienią się automatycznie w zależności od tego, które aplikacje wybierzesz do udostępniania. Oczywiście możesz upuścić plik do “więcej”, co otworzy tradycyjny interfejs użytkownika udostępniania.

fot.: WindowsLatest

Funkcja ta jest wdrażana w dzisiejszej aktualizacji, ale pamiętaj, że może nie pojawić się od razu. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie funkcje są teraz wdrażane stopniowo. Podobnie skrót klawiaturowy dla Copilota, czyli Win+C. Pojawia się ponadto funkcja “Kliknij, aby wykonać”, która umożliwia zaznaczenie tekstu lub obrazów, a następnie udostępnienie ich w usłudze Copilot.

Uwaga – funkcja wykorzystuje ten sam podstawowy kod bazowy co Recall AI, więc po wysłaniu plików należy wybrać opcję “Ask Copilot”. Otwiera ona okno Copilot, w którym jest już gotowa odpowiedź na wybrany tekst lub obraz.

Oprócz nowego interfejsu użytkownika funkcji Udostępnianie, wszyscy użytkownicy Windows 11 otrzymują nową funkcję o nazwie “Wznów”. Zobaczysz nową stronę w sekcji Aplikacje, gdzie możesz ją włączyć. A gdy jest włączona, możesz np. otworzyć dokument programu Word na telefonie (gdzie włączona jest synchronizacja z usługą OneDrive), a następnie zamknąć dokument i natychmiast wznowić go na komputerze po odblokowaniu.

Jeśli używasz HDR w systemie Windows 11, możesz zawsze zarządzać tą funkcją w Ustawieniach > System > Wyświetlacz. To nie jest nowość, ale w Windows 11 KB5058499 dodano nowy przełącznik. Umożliwia on włączanie i wyłączanie Dolby Vision, nawet gdy HDR jest włączony lub wyłączony, ponieważ obie funkcje nie są już ze sobą powiązane.