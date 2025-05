Home Tech Microsoft chce, aby twórcy aplikacji wzbogacili system Windows 11 o funkcje sztucznej inteligencji

Nie jest tajemnicą, że Microsoft próbuje wcisnąć swojego Copilota wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Nie każdemu się to podoba – i słusznie. Ale gigant IT robi swoje i próbuje skłonić twórców aplikacji do tego, aby korzystali z SI, ile tylko się da. Temat ten będzie istotny na nadchodzącym wydarzeniu Build 2025.