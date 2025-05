mObywatel napędza cyfrową erę na uczelniach. Lada moment mobilne legitymacje studenckie

Jak podaje Cashless.pl, plastikowe legitymacje nie znikną całkowicie – studenci nadal będą mogli o nie wystąpić, ale jedynie na własny wniosek. To odwrócenie dotychczasowej logiki, gdzie mLegitymacja była dodatkiem do fizycznego dokumentu. Wprowadzenie tego rozwiązania oznacza znaczne rozszerzenie dostępności cyfrowych legitymacji. Do tej pory mLegitymacje były dostępne tylko na uczelniach, które nawiązały bezpośrednią współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji. Studenci musieli udawać się do dziekanatów po specjalne kody aktywacyjne, aby dodać dokument do swojego telefonu. Nowy system obejmie wszystkie uczelnie wyższe w Polsce, co oznacza, że ponad milion studentów otrzyma automatyczny dostęp do cyfrowej legitymacji. To jeden z największych projektów cyfryzacji sektora edukacyjnego w Polsce.

Ministerstwa zapewniają, że proces transformacji przebiegnie bezproblemowo. Wszystkie dotychczas wydane legitymacje – zarówno mobilne, jak i fizyczne – zachowają ważność do terminu wskazanego na dokumencie. Studenci nie stracą żadnych uprawnień związanych ze swoim statusem. Mobilna legitymacja oferuje te same funkcjonalności co tradycyjna karta elektroniczna, umożliwiając korzystanie ze wszystkich ulg i przywilejów studenckich. Wprowadzenie mLegitymacji jako standardowego dokumentu studenckiego wpisuje się w szerszą strategię cyfryzacji usług publicznych w Polsce. Aplikacja mObywatel systematycznie zyskuje nowe funkcjonalności, stając się centralnym hubem dla cyfrowych dokumentów i usług państwowych.

Czytaj też: mObywatel w wersji dla nieletnich? To raptem jeden krok w planach rozwoju

Kolejny przykładem obiecującej nowości dla mObywatela jest mStłuczka, która ma uprościć i przyspieszyć zgłaszanie kolizji drogowych bez potrzeby wypełniania papierowych formularzy czy drukowania dokumentów. Dzięki integracji z państwowymi rejestrami większość danych o pojazdach i uczestnikach zdarzenia będzie automatycznie uzupełniana, co gwarantuje ich aktualność i autentyczność. Dodatkowo użytkownik będzie mógł załączyć zdjęcia i przekazać kompletne zgłoszenie bezpośrednio do ubezpieczyciela. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że funkcja mStłuczka zostanie udostępniona w aplikacji mObywatel jeszcze w 2025 roku.