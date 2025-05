Recenzja MotoGP 25. Wyścigowa królowa dwóch kółek wznosi się na wyżyny realizmu, ale nadal kuleje

Jednym z niezaprzeczalnych atutów MotoGP 25 jest przejście na silnik Unreal Engine 5. Ta zmiana przyniosła odczuwalną poprawę jakości grafiki, szczególnie widoczną na konsolach Xbox Series X|S. Gracze mogą liczyć na znacznie lepsze oświetlenie, bardziej realistyczne cienie oraz zaawansowane efekty cząsteczkowe, takie jak kurz wzbijający się spod kół czy dym z opon. Modele torów zostały odwzorowane z dużą dbałością o detale, co w połączeniu z dynamicznymi warunkami pogodowymi potęguje wrażenie uczestnictwa w prawdziwych wyścigach. Asfalt, bariery, otoczenie toru – wszystko to prezentuje się solidnie i przyczynia się do ogólnej immersji.

Na Xbox Series X gra działa płynnie, oferując wysoką rozdzielczość i zredukowane czasy ładowania, co jest zasługą optymalizacji pod kątem sprzętu nowej generacji. Wersja na Xbox One, choć również grywalna, naturalnie nie osiąga tego samego poziomu szczegółowości i może sporadycznie doświadczać spadków płynności w bardziej intensywnych momentach. O ile otoczenie i motocykle prezentują się bardzo dobrze, tak modele samych zawodników nie doczekały się niestety równie znaczących ulepszeń w stosunku do poprzednich odsłon. Motocykle są naprawdę doskonale odwzorowane, ale animacje ruchów kierowców czy detale kasków mogłyby być jednak bardziej dopracowane, by dorównać reszcie oprawy wizualnej. Nie psuje to jednak znacząco ogólnego, pozytywnego wrażenia, jakie robi grafika w MotoGP 25.

Dwa światy jazdy: Arcade vs. Pro

Milestone po raz kolejny stara się zadowolić szerokie grono odbiorców, oferując dwa główne style rozgrywki: Arcade i Pro. Jest to kluczowa cecha, która czyni MotoGP 25 przystępnym tytułem. Tryb Arcade upraszcza sterowanie, automatyzuje część hamowania i pomaga w utrzymaniu motocykla na torze. Jest to idealne rozwiązanie dla nowych graczy lub tych, którzy preferują bardziej zręcznościowe i mniej wymagające podejście do wyścigów. Z kolei w trybie Pro gra ukazuje swoje symulacyjne oblicze. Wymaga od gracza precyzyjnej kontroli nad gazem, hamulcami, balansem ciała oraz uwzględniania takich czynników jak zużycie opon, zarządzanie paliwem czy ustawienia elektroniki. Opanowanie tego trybu jest wyzwaniem, ale przynosi ogromną satysfakcję. Fizyka jazdy została usprawniona, oferując subtelniejsze przenoszenie masy motocykla i bardziej realistyczne zachowanie na różnych nawierzchniach oraz lepszą symulację przyczepności. Niemniej, niektórzy bardziej hardkorowi fani symulacji mogą uznać, że tryb Pro wciąż posiada pewne elementy zręcznościowe lub że jest momentami zbyt karzący.

Oczywiście gra zawiera pełne, licencjonowane składy zawodników, zespołów i motocykli z sezonu 2025 dla wszystkich trzech klas: MotoGP, Moto2 i Moto3. Fani tego sportu mogą wcielić się w swoich idoli, takich jak Jorge Martin czy Marc Marquez, i rywalizować na wiernie odwzorowanych torach z całego świata. Numery startowe zawodników dynamicznie zmieniają się na numer 1 po zdobyciu mistrzostwa. MotoGP 25 oferuje bogaty zestaw trybów gry, zapewniając wiele godzin zabawy zarówno w pojedynkę, jak i w rozgrywkach wieloosobowych.

Tryb kariery przeszedł znaczące ulepszenia. Gracze rozpoczynają swoją przygodę od niższych klas (Moto3), stopniowo awansując do Moto2 i wreszcie do królewskiej klasy MotoGP. Kampania wprowadza sytuacje typu “ryzyko kontra nagroda”, które urozmaicają postępy. Należy podejmować decyzje dotyczące treningów, sprintów, umów sponsorskich oraz negocjacji kontraktowych, co dodaje grze warstwy menedżerskiej i wpływa na rozwój postaci oraz relacje z zespołem. Dla graczy chcących doskonalić swoje umiejętności przygotowano rozbudowaną sekcję MotoGP Academy oraz bardziej interaktywne samouczki. Uczą one optymalnej linii przejazdu, technik hamowania, kontroli poślizgów oraz innych zaawansowanych manewrów, co jest szczególnie przydatne dla osób nowych w serii lub w trybie Pro. Nie ukrywam, że to właśnie tam spędziłem większość swojego czasu z grą.

Ciekawym dodatkiem są nowe dyscypliny w trybie Race Off: Motard, Flat Track i Minibikes. Pozwalają one na chwilę wytchnienia od klasycznych wyścigów Grand Prix, oferując szybkie i dynamiczne zmagania na krótszych, unikalnych torach. To odświeżająca nowość, która urozmaica rozgrywkę. W MotoGP 25 mamy rozbudowany tryb wieloosobowy, w tym wyścigi rankingowe i powracający tryb LiveGP. Co istotne, gra wspiera funkcję cross-play od dnia premiery, umożliwiając wspólną rywalizację graczom na platformach PC, PlayStation oraz Xbox. To znacznie poszerza bazę potencjalnych przeciwników i skraca czas oczekiwania na dołączenie do rozgrywki.

Oprawa dźwiękowa w MotoGP 25 została gruntownie przeprojektowana i stanowi jeden z najmocniejszych punktów gry. Dźwięki silników nagrano bezpośrednio z prawdziwych motocykli MotoGP, co zapewniło autentyczność i immersję. Słychać wyraźne różnice w brzmieniu maszyn poszczególnych producentów, takich jak Ducati, Yamaha czy Aprilia. Nowe presety dźwiękowe pozwalają na dostosowanie balansu głośności i efektów. Na konsolach Xbox Series X|S dźwięk jest renderowany z wysoką jakością, a wsparcie dla dźwięku przestrzennego dodatkowo potęguje wrażenie obecności na torze, zwłaszcza podczas intensywnych manewrów wyprzedzania.

MotoGP 25 to ewolucja, a nie rewolucja

MotoGP 25 to solidna ewolucja serii, która wprowadza kilka istotnych nowości i ulepszeń. Przejście na Unreal Engine 5, nowe tryby Race Off oraz rozbudowany tryb kariery to zdecydowanie kroki w dobrym kierunku. Gra jest bardziej przystępna dla nowicjuszy dzięki trybowi Arcade, jednocześnie oferując głębię symulacji dla weteranów w trybie Pro. Gra nie jest jednak pozbawiona pewnych mankamentów.

Czytaj też: Recenzja Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition. Nintendo odpala petardę na do widzenia

Sztuczna inteligencja przeciwników czasami zachowuje się nieprzewidywalnie lub zbyt agresywnie, a system kar, mimo prób odwzorowania rzeczywistych przepisów (np. kara “long lap penalty”), bywa niekonsekwentny i nie zawsze sprawiedliwie ocenia sytuację na torze. Modele zawodników mogłyby być bardziej szczegółowe. Niektórzy gracze mogą również narzekać na powtarzający się komentarz oraz czasy wczytywania, które nawet na konsolach nowej generacji bywają dłuższe niż oczekiwano. Warto również odnotować, że gra nie posiada polskiej wersji językowej, co dla części lokalnych graczy może być istotną wadą. Dla weteranów serii, MotoGP 25 może nie wydawać się rewolucyjne – Milestone zdaje się grać bezpiecznie, dopieszczając istniejącą formułę zamiast wprowadzać przełomowe zmiany w mechanikach rdzenia rozgrywki. Jest to raczej kolejny, solidny krok w rozwoju serii.