Firefox otrzymuje inteligentniejszy i prostszy pasek adresu

Odświeżenie paska adresu Firefoxa przynosi m.in. przycisk wyszukiwania ujednoliconego, tryb wyszukiwania kontekstowego i opcje wyszukiwarki kontekstowej. Mozilla udostępniła kilka szczegółów na temat tych funkcji oraz poświęciła im osobny wpis na blogu. Jak ułatwią korzystanie z przeglądarki?

Firefox zmienia się na lepsze. I to nie pierwszy raz

Nowy przycisk wyszukiwania w przeglądarce Firefox umieszcza preferowane wyszukiwarki na pierwszym planie, ułatwiając przełączanie się między dostawcami i trybami wyszukiwania w zależności od potrzeb. Poprawia widoczność, obsługuje ponowne uruchamianie wyszukiwań. Podczas wyszukiwania zapytanie pozostaje widoczne na pasku adresu, zamiast być zastępowane przez adres URL wyszukiwarki. Podczas gdy wcześniej pasek adresu był wypełniony długimi, mylącymi adresami URL, teraz łatwiej jest doprecyzować lub powtórzyć wyszukiwanie. Jest to szczególnie pomocne w utrzymaniu produktywności podczas wykonywania i zadań wieloetapowych.

Pojawia się także intuicyjne wyszukiwanie słów kluczowych. Możesz uzyskać dostęp do różnych trybów wyszukiwania na pasku adresu, korzystając z prostych, opisowych słów kluczowych, takich jak @bookmarks, @tabs, @history i @actions, dzięki czemu szybciej i łatwiej znajdziesz dokładnie to, czego potrzebujesz.

Kolejna warta uwagi rzecz to szybkie akcje. Możesz wykonywać czynności takie, jak “wyczyść historię”, “otwórz pobrane pliki” lub “zrób zrzut ekranu”, po prostu wpisując coś na pasku adresu. Dzięki temu pasek staje się praktycznym narzędziem do zwiększania produktywności. W sugestiach wyszukiwania pojawiają się inteligentne skróty, oferując szybki dostęp do funkcji takich, jak “wyszukaj za pomocą [nazwa witryny]” lub “przełącz na kartę”. Zmniejszają one liczbę kliknięć i pomagają użytkownikom szybciej dotrzeć do celu.

Ostatnia nowość to przycinanie HTTPS. Na czym polega? Z bezpiecznych witryn zostaje usunięty przedrostek https://. Jednocześnie mamy wyraźne wyróżnienie, kiedy witryna nie jest bezpieczna. To niewielka zmiana, która znacznie poprawia przejrzystość.