MSI odświeża handheldy Claw. Pojawiają się także dwa gamingowe monitory OLED 500 Hz

Nowa propozycja dla graczy nosi oficjalną nazwę Claw A8 BZ2EM i jest zdecydowanie bardziej kanciasta, ma dwukolorowe malowanie i większe kratki głośników wbudowane w uchwyty. Dostępna jest także nowa wersja Claw 8 AI+.

Claw 8 z wyświetlaczem OLED – czy wart swej ceny?

Nowy Claw z procesorem AMD jest wyposażony w 8-calowy ekran LCD 1200P z częstotliwością odświeżania 120 Hz, może mieć do 24 GB pamięci RAM DDR5x-8000, ma jedno gniazdo M.2 do przechowywania danych (obecnie nie podano pojemności) i dwa porty USB-C/Thunderbolt 4. Zaopatrzono go również czytnik kart MicroSD i solidną baterię o mocy 80 watogodzin. Waga handhelda wynosi 765 gramów – jest nieco lżejszy od wersji z procesorem Intel.

Odświeżony model Claw 8 AI+ używa tego samego sprzętu co poprzednik, czyli procesora Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB pamięci RAM i 2 TB pamięci masowej. Ta edycja “Polar Tempest” ma błyszczącą powłokę UV. Oba urządzenia będą dostępne w „różnych opcjach kolorystycznych”, ale MSI nie podaje konkretnych cen ani dat.

Na Computex pojawiły się także zapowiedziane przez firmę kilka dni temu nowe monitory OLED, w tym mający odświeżanie 500 Hz model MAG 272QP QD-OLED X50. Ujawniono jego cenę – 850 dolarów, czyli ponad 3,2 tys. zł. Tyle zapłacą chętni za rozdzielczość QHD (2560×1440) przy 27 calach, czas reakcji 0,03 ms, obsługę zmiennej częstotliwości odświeżania dla konsol i kilka praktycznych rozwiązań, jak obsługa zmiany rozmiaru oraz niestandardowych współczynników proporcji. Trzeba przyznać, że 850 dolarów to niezła cena jak za to wszystko.

Jest także MPG 271QR QD-OLED X50 – ma ten sam 27-calowy panel 500 Hz, ale zawiera kilka bardziej zaawansowanych funkcji. Najważniejszym elementem jest nowy czujnik AI Care i towarzyszące mu funkcje ochrony panelu. Dzięki lokalnemu wykrywaniu obecności chipa AI i automatycznemu przyciemnianiu, wymaga on obowiązkowego cyklu odświeżania OLED Care tylko raz na 24 godziny zamiast 16. Tutaj cena jest nieco większa – 899 USD, czyli ok. 3,4 tys. zł.

MAG 272QP QD-OLED X50 ma trafić do sprzedaży 5 lipca, a bardziej zaawansowany MPG 17 lipca.